Расширяется список профессий, обязательных для вакцинации – Ляшко



















Министр здравоохранения сообщил о приказе, в котором расширяется список тех, кто должен обязательно вакцинироваться.

Для борьбы с COVID-19 в Украине расширяют список профессий для обязательной вакцинации – иллюстративное фото из сети

Приказ зарегистрирован в министерстве юстиции и вступает в силу с 9 декабря 2021 г. Согласно с информацией от Виктора Ляшка, обновленный перечень включает работников следующих сфер деятельности:

— предприятия, учреждения и организаций, относящиеся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

— учреждения, оказывающих социальные услуги;

— учреждения защиты прав детей;

— заведения для реабилитации больных;

— предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства: Укрпочта, Укрзализныця и другие.

Стратегия правительства – постепенная обязательная вакцинация для профессии, в которых люди контактируют с большим количеством граждан или работают на предприятиях, обеспечивающих функционирование критических систем страны.

Аналогичные требования, говорит Ляшко, были введены в некоторых других странах Европы. Например, в Италии с 15 октября граждане любых профессий для доступа к рабочему месту должны иметь сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Если у них этих документов нет, они теряют зарплату и даже штрафуются на полторы тысячи евро. Штрафуют также и работодателей. В Австрии объявлено о локдауне для невакцинированных. Чтобы зайти в любое общественное учреждение, нужно быть вакцинированным или переболевшим COVID-19. При этом по отрицательному результату ПЦР-теста человека никуда не пропускают – это не повод для свободного передвижения. Даже передвигаться в автомобиле запрещено, не имея сертификата.



Издание "Комментарии" ранее публиковало мнение Виктора Ляшка по поводу того, как корректно описывать ситуацию с COVID-19 в мире. Статью можно прочесть по ссылке

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