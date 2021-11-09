Расширяется список профессий, обязательных для вакцинации – Ляшко

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Елена Бурдейная
Министр здравоохранения сообщил о приказе, в котором расширяется список тех, кто должен обязательно вакцинироваться.
Для борьбы с COVID-19 в Украине расширяют список профессий для обязательной вакцинации – иллюстративное фото из сети
Приказ зарегистрирован в министерстве юстиции и вступает в силу с 9 декабря 2021 г. Согласно с информацией от Виктора Ляшка, обновленный перечень включает работников следующих сфер деятельности:
— предприятия, учреждения и организаций, относящиеся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
— учреждения, оказывающих социальные услуги;
— учреждения защиты прав детей;
— заведения для реабилитации больных;
— предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства: Укрпочта, Укрзализныця и другие.
Стратегия правительства – постепенная обязательная вакцинация для профессии, в которых люди контактируют с большим количеством граждан или работают на предприятиях, обеспечивающих функционирование критических систем страны.
Аналогичные требования, говорит Ляшко, были введены в некоторых других странах Европы. Например, в Италии с 15 октября граждане любых профессий для доступа к рабочему месту должны иметь сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста. Если у них этих документов нет, они теряют зарплату и даже штрафуются на полторы тысячи евро. Штрафуют также и работодателей. В Австрии объявлено о локдауне для невакцинированных. Чтобы зайти в любое общественное учреждение, нужно быть вакцинированным или переболевшим COVID-19. При этом по отрицательному результату ПЦР-теста человека никуда не пропускают – это не повод для свободного передвижения. Даже передвигаться в автомобиле запрещено, не имея сертификата.
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