О чем на самом деле говорят показатели по COVID-19 в Великобритании и Бельгии – Ляшко о манипуляциях



















Виктор Ляшко не доволен тем, как новостные сайты, а также политики, освещают пандемию COVID-19 и вакцинацию, сообщает информационное агентство "Укринформ".

Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины, выступление на брифинге - скрин Youtube Минздрава

Министр здравоохранения отметил на брифинге, что нужно более корректно освещать вакцинацию и уровень госпитализаций больных ковидом. Журналистам и политикам необходимо правильно сравнивать данные, учитывать особенности пандемии и контекст, который в разных странах разный.

Информационное пространство наполнено сообщениями, говорящими, что в странах с более чем 80% вакцинации наблюдается кардинальный рост количества заражений. Ляшко называет подобные сообщения манипуляцией.

Вместо этого следует говорить о ситуации в той или иной стране, учитывая всю картину, а не только цифры:

– Великобритания имеет неизменно высокие показатели уровня заболеваемости, однако она нарастила уровень вакцинации до 67% и это привело к уменьшению смертности в 10 раз;

— Бельгия имеет трехкратный рост уровня заболеваемости, но в стране один из наименьших показателей летальности благодаря одному из самых высоких показателей вакцинации в Европе – 145 доз на 100 человек; рост количества заражений вызван ослаблением противоэпидемических мер;

— в целом те страны Европы, в которых вакцинировано более 50% населения, количество смертельных исходов уменьшилось в три раза, а в некоторых – даже в 8-10 раз.

В Украине, утверждает министр здравоохранения, нынешний уровень вакцинации – 44,5 вакцинированных на 100 человек – сохранил жизнь 5,5 тысяч украинцев.

За весь период вакцинации в стране получили прививки от ковида 31 млн граждан, из них – 1млн 648 тыс. – на прошлой неделе. Наивысший показатель вакцинации – в Киеве – 57% жителей столицы получили одну дозу. Худшие показатели – в трех областях: Закарпатской, Одесской, Черновицкой.

Издание "Комментарии" ранее публиковало статью, в которой рассказывается о лекарствах от коронавирусного заболевания, впервые признанных в Великобритании. Подробнее об этом можно узнать по ссылке

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