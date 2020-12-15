Сколько украинцев получат бесплатную вакцину - Минздрав

В Украине готовятся к кампании по массовой вакцинации от коронавируса. И, хотя вакцины в стране еще нет, министерство здравоохранения вовсю ведет подготовительные работы. В ведомстве уже определились с числом украинских граждан, которые получат прививки бесплатно. Также, отмечается, что эти люди принадлежат к определенным категориям. С таким заявлением выступил глава Минздрава Максим Степанов. На пресс-брифинге он сообщил о планах министерства касательно грядущей вакцинации.

"Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 млн", сообщил Степанов.

По мнению чиновника, в первую очередь вакцинации подлежат медработники, бойцы ООС, пожилые люди из пансионатов, сотрудники Нацполиции, нацгвардейцы, люди с сопутствующими заболеваниями.

Как сообщал портал "Комментарии", полное государственное финансирование вакцинации украинцев от COVID-19 обещают осуществить в 2021 году. О таких планах Министерства финансов сообщил Михаил Радуцкий, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Тем временем, по мнению специалистов, все люди испытают незначительные побочные эффекты после вакцинации против Covid-19, когда препарат появится на рынке, заявили представители здравоохранения Бельгии, откуда планируется распространять вакцину по ЕС.

По словам бельгийского вирусолога Стивена Ван Гухта, клинические исследования показали, что зачастую это легкие побочные эффекты сразу после вакцинации.

"Это нормально, когда кожа или место инъекции становятся немного твердыми и опухшими, а в течение нескольких дней после введения вакцины ощущаются легкие симптомы гриппа", — сказал он.

По словам Ван Гухта, головная боль, некоторая усталость или даже небольшое повышение температуры тела — это нормально и этого следует ожидать.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!