Сколько может сохраняться иммунитет после прививки от COVID-19: был проведен эксперимент

У людей, которые переболели коронавирусом, и у тех, кто вакцинировался, может выработаться долгосрочный клеточный иммунитет против вируса SARS-CoV-2. Такое заявление сделали иммунологи Университета Монаша в Австралии, после проведения нового научного исследования. Результаты и выводы ученых опубликованы в журнале Science Immunology.

Сколько может сохраняться иммунитет после прививки от COVID-19. Фото: unsplash

Согласно словам специалистов, после болезни или прививки иммунитет может сохраняться до восьми месяцев. Но данный вывод еще нельзя считать окончательным, поскольку на момент публикации научной статьи исследование еще не было закончено.

Эксперты объяснили, как именно работает защитный механизм в организме человека: В-клетки памяти иммунитета "запоминают" SARS-CoV-2. И когда вирус снова атакует организм после болезни или вакцинации, то клетки оперативно запускают иммунный ответ. В процессе этого вырабатываются нейтрализующие вирус антитела.

В эксперименте приняло участие 25 человек, которые переболели COVID-19. Специалисты взяли у них анализы крови, и выяснилось, что количество антител снизилось через 3 недели после заболевания. Но В-лимфоциты памяти стабильно присутствовали у всех на протяжении восьми месяцев.

Из вышесказанного следует вывод, что вакцина от коронавирусной инфекции будет действовать на протяжении достаточно длительного срока. Потому как ранее были опасения, что эффект от сделанной прививки может длиться всего 2–3 месяца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лечить COVID-19 в домашних условиях. Согласно словам специалистов, если у человека подтвердились симптомы коронавируса, то он может начать лечение даже в домашних условиях, но под обязательным наблюдением лечащего врача. Речь идет о ситуации, когда человек еще не получил результаты ПЦР-теста.

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