Как лечить COVID-19 в домашних условиях: рекомендации врачей

Согласно словам специалистов, если у человека подтвердились симптомы коронавируса, то он может начать лечение даже в домашних условиях, но под обязательным наблюдением лечащего врача. Речь идет о ситуации, когда человек еще не получил результаты ПЦР-теста.

Как лечить COVID-19 в домашних условиях. Фото: unsplash

Эксперты уверены, что это поможет не допустить быстрого развития инфекции и возможно даже предотвратит госпитализацию. Информация об этом размещена в газете Il Messaggero, в отчете итальянских ученых из Института фармакологических исследований Марио Негри и больницы Папы Джованни XXIII в Бергамо.

Тем не менее, главную роль в лечении COVID-19 дома играет только врач, акцентировали на этом внимание ученые.

Какие симптомы могут свидетельствовать о коронавирусе?

• кашель (есть у 67% пациентов с COVID-19);

• лихорадка (наблюдается в 43% случаев);

• тошнота, рвота, диарея;

• боль в горле;

• головная боль.

Семейный врач может выписать пациенту препараты, которые приписываются для борьбы с другими инфекциями дыхательных путей. Например, это могут быть противовоспалительные лекарства:

• аспирин или аулин (их нельзя смешивать);

• кортизон и гепарин (в более серьезных случаях).

Парацетамол — некоторые врачи не рекомендуют его, потому что этот препарат не является противовоспалительным, а значит, не может подавлять фермент, который вызывает воспаление.

Это лекарство, а также ибупрофен или ацетилсалициловую кислоту, не запрещается принимать пациентам, у которых легкая форма болезни и температура не превышает 38-ми.

Также требуются анализы крови, чтобы контролировать показатели воспаления, работу почек и параметров коагуляции.

Эксперты объяснили, что данный протокол лечения апробирован примерно на пятидесяти пациентах с положительными результатами тестов на COVID-19. Отмечается, что все пациенты не были госпитализированы, у них была легкая форма заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, коронавирус исчезнет так неожиданно, как и появился. Именно по этой причине не стоит понапрасну переживать и поддаваться массовой панике. Такое заявление сделал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий на своей странице в социальных сетях.

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