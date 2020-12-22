Как лечить COVID-19 в домашних условиях: рекомендации врачей

Язык
Coinspot 22.12.2020
BTC/USD
23447.37
ETH/USD
626.33
LTC/USD
110.23
НБУ 22.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.85
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Согласно словам специалистов, если у человека подтвердились симптомы коронавируса, то он может начать лечение даже в домашних условиях, но под обязательным наблюдением лечащего врача. Речь идет о ситуации, когда человек еще не получил результаты ПЦР-теста.
Как лечить COVID-19 в домашних условиях. Фото: unsplash
Эксперты уверены, что это поможет не допустить быстрого развития инфекции и возможно даже предотвратит госпитализацию. Информация об этом размещена в газете Il Messaggero, в отчете итальянских ученых из Института фармакологических исследований Марио Негри и больницы Папы Джованни XXIII в Бергамо.
Тем не менее, главную роль в лечении COVID-19 дома играет только врач, акцентировали на этом внимание ученые.
Какие симптомы могут свидетельствовать о коронавирусе?
• кашель (есть у 67% пациентов с COVID-19);
• лихорадка (наблюдается в 43% случаев);
• тошнота, рвота, диарея;
• боль в горле;
• головная боль.
Семейный врач может выписать пациенту препараты, которые приписываются для борьбы с другими инфекциями дыхательных путей. Например, это могут быть противовоспалительные лекарства:
• аспирин или аулин (их нельзя смешивать);
• кортизон и гепарин (в более серьезных случаях).
Парацетамол — некоторые врачи не рекомендуют его, потому что этот препарат не является противовоспалительным, а значит, не может подавлять фермент, который вызывает воспаление.
Это лекарство, а также ибупрофен или ацетилсалициловую кислоту, не запрещается принимать пациентам, у которых легкая форма болезни и температура не превышает 38-ми.
Также требуются анализы крови, чтобы контролировать показатели воспаления, работу почек и параметров коагуляции.
Эксперты объяснили, что данный протокол лечения апробирован примерно на пятидесяти пациентах с положительными результатами тестов на COVID-19. Отмечается, что все пациенты не были госпитализированы, у них была легкая форма заболевания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости