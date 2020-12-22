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Как лечить COVID-19 в домашних условиях: рекомендации врачей

Основную роль в лечении коронавируса дома должен играть врач

сегодня, 20:23
Автор:

Любовь Блажко

Согласно словам специалистов, если у человека подтвердились симптомы коронавируса, то он может начать лечение даже в домашних условиях, но под обязательным наблюдением лечащего врача. Речь идет о ситуации, когда человек еще не получил результаты ПЦР-теста. 

Как лечить COVID-19 в домашних условиях: рекомендации врачей

Как лечить COVID-19 в домашних условиях. Фото: unsplash

Эксперты уверены, что это поможет не допустить быстрого развития инфекции и возможно даже предотвратит госпитализацию. Информация об этом размещена в газете Il Messaggero, в отчете итальянских ученых из Института фармакологических исследований Марио Негри и больницы Папы Джованни XXIII в Бергамо. 

Тем не менее, главную роль в лечении COVID-19 дома играет только врач, акцентировали на этом внимание ученые. 

Какие симптомы могут свидетельствовать о коронавирусе?

кашель (есть у 67% пациентов с COVID-19);

лихорадка (наблюдается в 43% случаев);

тошнота, рвота, диарея;

боль в горле;

головная боль.

Семейный врач может выписать пациенту препараты, которые приписываются для борьбы с другими инфекциями дыхательных путей. Например, это могут быть противовоспалительные лекарства:

аспирин или аулин (их нельзя смешивать);

кортизон и гепарин (в более серьезных случаях).

Парацетамол — некоторые врачи не рекомендуют его, потому что этот препарат не является противовоспалительным, а значит, не может подавлять фермент, который вызывает воспаление. 

Это лекарство, а также ибупрофен или ацетилсалициловую кислоту, не запрещается принимать пациентам, у которых легкая форма болезни и температура не превышает 38-ми. 

Также требуются анализы крови, чтобы контролировать показатели воспаления, работу почек и параметров коагуляции.

Эксперты объяснили, что данный протокол лечения апробирован примерно на пятидесяти пациентах с положительными результатами тестов на COVID-19. Отмечается, что все пациенты не были госпитализированы, у них была легкая форма заболевания. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, коронавирус исчезнет так неожиданно, как и появился. Именно по этой причине не стоит понапрасну переживать и поддаваться массовой панике. Такое заявление сделал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий на своей странице в социальных сетях. 


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Источник: https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/covid_cure_casa_tampone_contagio_terapia_intensiva_come_fare_24_novembre_2020-5604922.html
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