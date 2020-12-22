Коронавирус исчезнет так неожиданно, как и появился - заявление врача

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Любовь Блажко
COVID-19 исчезнет так неожиданно, как и появился. Именно по этой причине не стоит понапрасну переживать и поддаваться массовой панике. Такое заявление сделал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий на своей странице в социальных сетях.
Коронавирус в Украине. Фото: unsplash
Поэтому эксперт рекомендует всем без исключения сохранять спокойствие и адекватно воспринимать ту ситуацию, которая сейчас происходит. Потому как в спокойном и уравновешенном состоянии гораздо проще пережить пандемию, уверен Жиравецкий. Конечно же, следующие несколько лет у общества и ученых останется много вопросов о том, что было сделано правильно, а что нет. А на данный момент людям остается научиться жить в новой реальности, понимая ценность каждого прожитого момента.
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