Коронавирус исчезнет так неожиданно, как и появился - заявление врача

COVID-19 исчезнет так неожиданно, как и появился. Именно по этой причине не стоит понапрасну переживать и поддаваться массовой панике. Такое заявление сделал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий на своей странице в социальных сетях.

Коронавирус в Украине. Фото: unsplash

"Люди просто устали от той информации, которая ежедневно выливается на них с интернета и телевидения относительно COVID-19. Нам нужно понимать, что этот вирус, как неожиданно появился, так и неожиданно исчезнет, что мы наблюдали с различным гриппом", — написал он в Facebook.

Поэтому эксперт рекомендует всем без исключения сохранять спокойствие и адекватно воспринимать ту ситуацию, которая сейчас происходит. Потому как в спокойном и уравновешенном состоянии гораздо проще пережить пандемию, уверен Жиравецкий. Конечно же, следующие несколько лет у общества и ученых останется много вопросов о том, что было сделано правильно, а что нет. А на данный момент людям остается научиться жить в новой реальности, понимая ценность каждого прожитого момента.

"Мы действительно имеем очень много ценного рядом и только такие времена заставляют нас оценить то, что мы не замечаем", — заявил специалист.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, стоит ли бояться мутировавшего коронавируса. Великобритания заявила о появлении нового штамма мутировавшего коронавируса "VUI — 202012/01", который передается гораздо легче, чем его предшественники. Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский объяснил, есть ли причины для того, чтобы переживать или бояться.

Эксперт заявил, что мутация нового вируса была вполне прогнозируемой, но паника и заявления ученых взяли верх над здравым разумом.

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