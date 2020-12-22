kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

23120.55

ETH/USD

610.76

LTC/USD

108.14

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Коронавирус исчезнет так неожиданно, как и появился - заявление врача
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавирус исчезнет так неожиданно, как и появился - заявление врача

Все, что нужно - продолжать жить нормальной жизнью

сегодня, 13:42
Автор:

Любовь Блажко

COVID-19 исчезнет так неожиданно, как и появился. Именно по этой причине не стоит понапрасну переживать и поддаваться массовой панике. Такое заявление сделал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий на своей странице в социальных сетях. 

Коронавирус исчезнет так неожиданно, как и появился - заявление врача

Коронавирус в Украине. Фото: unsplash

"Люди просто устали от той информации, которая ежедневно выливается на них с интернета и телевидения относительно COVID-19. Нам нужно понимать, что этот вирус, как неожиданно появился, так и неожиданно исчезнет, что мы наблюдали с различным гриппом", — написал он в Facebook.

Поэтому эксперт рекомендует всем без исключения сохранять спокойствие и адекватно воспринимать ту ситуацию, которая сейчас происходит. Потому как в спокойном и уравновешенном состоянии гораздо проще пережить пандемию, уверен Жиравецкий. Конечно же, следующие несколько лет у общества и ученых останется много вопросов о том, что было сделано правильно, а что нет. А на данный момент людям остается научиться жить в новой реальности, понимая ценность каждого прожитого момента. 

"Мы действительно имеем очень много ценного рядом и только такие времена заставляют нас оценить то, что мы не замечаем", — заявил специалист. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, стоит ли бояться мутировавшего коронавируса. Великобритания заявила о появлении нового штамма мутировавшего коронавируса "VUI — 202012/01", который передается гораздо легче, чем его предшественники. Врач Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский объяснил, есть ли причины для того, чтобы переживать или бояться. 
Эксперт заявил, что мутация нового вируса была вполне прогнозируемой, но паника и заявления ученых взяли верх над здравым разумом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://coronavirus.tsn.ua/ru/koronavirus-ischeznet-tak-neozhidanno-kak-i-poyavilsya-vrach-1692826.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ