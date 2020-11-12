Скандал в Черновцах: за правду, сказанную в соцсетях, на врача COVID-больницы чиновница написала заявление

Врач инфекционной больницы Черновцов Ольга Кобевко с начала пандемии коронавируса в мире начала вести свой блог в соцсети, где рассказывает, как обстоят дела в больнице, где она работает. Недавно женщина сделала пост о том, что из-за роста заболеваемости в области, появился дефицит кислорода для больных. Пациенты вынуждены сами закупать оборудование и привозить его в больницу. Реакция чиновников области на пост была незамедлительной: вскоре женщину вызвали в правоохранительные органы, где уведомили, что на нее написано заявление, в котором Кобевко обвиняют в нарушениях безопасности, сославшись на то, что она разрешила пациентам пользоваться собственным оборудованием, а также в клевете на руководство области. Заявителем стала заместитель губернатора, отвечающая за медицину, Наталья Гусак.

Ольга Кобевко рассказала, что данное противостояние возникло еще с зимы. По ее словам, она постоянно информировала руководство области о нехватке препаратов, кислорода и койкомест, но ее жалобы оставались без ответа. Мало того, как утверждает врач, в МОЗ она подавалась искаженно:

"Однако в отчетах в Киев, а затем в СМИ подавалась искаженная информация. Например, о причинах смерти людей. Писали, что в области умерло 5 человек, и они умирали не от коронавируса, а от сопутствующих заболеваний. Но мы видели, что люди умирали от дыхательной недостаточности, от удушья. И я стала об этом говорить. Потому что искаженная информация приведет потом к необратимым последствиям. Люди не будут воспринимать правду. Если врать сначала, то потом люди не будут обращать внимания на просьбы носить маски", — рассказала Кобевко.

На момент дачи интервью, 10 ноября, инфекционист сообщила, что в медучреждении сохраняется дефицит кислорода для коронавирусных больных. Ольга не молчит об этом, а представители ОДА обвиняют ее во лжи.

"Обладминистрация отчиталась 3 ноября, что установлена станция и проведено столько-то точек. Но на самом деле они не подключены. В одном отделении 100 людей, и 30% из них минимум требуют кислорода. Постоянное вранье со стороны чиновников вредит. Люди это все слышат и видят. Когда я буду призывать объединиться, вместе пережить карантин, люди не будут доверять. Это навредит всем – и медикам, и пациентам", — подчеркивает Кобевко.

Также врач рассказала о неудовлетворительных условиях в медучреждении, где она работает как для пациентов, так и для персонала; о том, что люди не выдерживают нагрузки и увольняются, несмотря на доплату "за вредность".

"Мы сами пытаемся помогать друг другу. У нас неправильно организован режим работы. В отделении 7 врачей. Когда остается 1 дежурный врач на 100 пациентов, то он просто не может справиться, потому что есть среднетяжелые и тяжелые случаи. Мы остаемся на вторую смену после суточного дежурства, чтобы помочь коллеге. А она уже потом остается на замену другой коллеге".

Также врач подчеркивает, что, несмотря на заверение властей, в больницах отсутствуют препараты и расходники.

"А вот в областной, где мое основное место работы и есть проблема с кислородом, до сих пор очень большая потребность в лекарствах. С начала пандемии мне даже мои бойцы, которым я раньше помогала как волонтер, пришли на помощь. Они передали деньги на закупку защиты для медиков. Но мы с коллегами решили, что эти деньги у нас пойдут на лекарства. Мы закупили, что могли, для пациентов. И на сегодня проблема остается. Например, сегодня утром (10 ноября) я могла дать в отделение физраствор, системы и два антибиотика. Все", — рассказала Кобейко.





Ранее "Комментарии" писали о том, что МОЗ прогнозирует карантин до апреля, а эксперты утверждают, что "карантин выходного дня" не сдержит пандемию.











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