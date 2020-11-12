Скандал в Черновцах: за правду, сказанную в соцсетях, на врача COVID-больницы чиновница написала заявление

Врач
инфекционной больницы Черновцов Ольга Кобевко с начала пандемии коронавируса в
мире начала вести свой блог в соцсети, где рассказывает, как обстоят дела в
больнице, где она работает. Недавно женщина сделала пост о том, что из-за роста
заболеваемости в области, появился дефицит кислорода для больных. Пациенты
вынуждены сами закупать оборудование и привозить его в больницу. Реакция
чиновников области на пост была незамедлительной: вскоре женщину вызвали в
правоохранительные органы, где уведомили, что на нее написано заявление, в
котором Кобевко обвиняют в нарушениях безопасности, сославшись на то, что она
разрешила пациентам пользоваться собственным оборудованием, а также в клевете
на руководство области. Заявителем стала заместитель губернатора, отвечающая за
медицину, Наталья Гусак.
Ольга
Кобевко рассказала, что данное противостояние возникло еще с зимы. По ее
словам, она постоянно информировала руководство области о нехватке препаратов,
кислорода и койкомест, но ее жалобы оставались без ответа. Мало того, как утверждает врач, в МОЗ она
подавалась искаженно:
"Однако в
отчетах в Киев, а затем в СМИ подавалась искаженная информация. Например, о
причинах смерти людей. Писали, что в области умерло 5 человек, и они умирали не
от коронавируса, а от сопутствующих заболеваний. Но мы видели, что люди умирали
от дыхательной недостаточности, от удушья. И я стала об этом говорить. Потому
что искаженная информация приведет потом к необратимым последствиям. Люди не
будут воспринимать правду. Если врать сначала, то потом люди не будут обращать
внимания на просьбы носить маски", — рассказала Кобевко.
На момент
дачи интервью, 10 ноября, инфекционист сообщила, что в медучреждении
сохраняется дефицит кислорода для коронавирусных больных. Ольга не молчит об
этом, а представители ОДА обвиняют ее во лжи.
"Обладминистрация
отчиталась 3 ноября, что установлена станция и проведено столько-то точек. Но
на самом деле они не подключены. В одном отделении 100 людей, и 30% из них
минимум требуют кислорода. Постоянное
вранье со стороны чиновников вредит. Люди это все слышат и видят. Когда я буду
призывать объединиться, вместе пережить карантин, люди не будут доверять. Это
навредит всем – и медикам, и пациентам", — подчеркивает Кобевко.
Также врач
рассказала о неудовлетворительных условиях в медучреждении, где она работает
как для пациентов, так и для персонала; о том, что люди не выдерживают нагрузки
и увольняются, несмотря на доплату "за вредность".
"Мы сами
пытаемся помогать друг другу. У нас неправильно организован режим работы. В
отделении 7 врачей. Когда остается 1 дежурный врач на 100 пациентов, то он
просто не может справиться, потому что есть среднетяжелые и тяжелые случаи. Мы остаемся на вторую смену после суточного дежурства, чтобы помочь коллеге. А она
уже потом остается на замену другой коллеге".
Также врач
подчеркивает, что, несмотря на заверение властей, в больницах отсутствуют
препараты и расходники.
"А вот в
областной, где мое основное место работы и есть проблема с кислородом, до сих
пор очень большая потребность в лекарствах. С начала пандемии мне даже мои
бойцы, которым я раньше помогала как волонтер, пришли на помощь. Они передали
деньги на закупку защиты для медиков. Но мы с коллегами решили, что эти деньги
у нас пойдут на лекарства. Мы закупили, что могли, для пациентов. И на сегодня
проблема остается. Например, сегодня утром (10 ноября) я могла дать в отделение
физраствор, системы и два антибиотика. Все", — рассказала Кобейко.
Ранее "Комментарии" писали о том, что МОЗ прогнозирует карантин до апреля, а эксперты утверждают, что "карантин выходного дня" не сдержит пандемию.
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