МОЗ прогнозирует карантин до апреля, а эксперты утверждают, что "карантин выходного дня" не сдержит пандемию

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал, что карантинные ограничения в стране ослабнут не ранее, чем с наступлением середины весны.

По мнению министра, карантин – это вынужденная мера для того, чтобы не разрушить систему здравоохранения Украины и сохранить жизни украинцев.

В то же время, представители Киевской школы экономики проанализировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране, и сделали неутешительные выводы о том, что введенный уже с конца этой недели карантин выходного дня не остановит рост заболеваемости. По мнению аналитиков, частичное ограничение, каким является карантин выходного дня, не будет способствовать уменьшению количества заболевших. Рано или поздно Украина, как и Польша объявит локдаун, а значит, учитывая эти ограничения, вред для экономики страны будет нанесен еще более существенный.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что на сайте президента зарегистрировали петицию с требованием отменить "карантин выходного дня".





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