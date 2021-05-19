Ситуация будет обостряться: врач объяснил, как "индийский" штамм COVID может попасть в Украину

Нашу страну ожидает еще несколько волн всплеска заболеваемости COID из-за появления на территории Украины новых штаммов коронавируса. Об этом рассказал доктор-инфекционист Виктор Петров, передает "УНИАН" со ссылкой OBOZREVATEL.

Врач объяснил, как "индийский" штамм COVID может попасть в Украину - фото из открытых источников

Со слов врача, индийскую мутацию коронавируса могут привезти в Украину студенты из Индии, учащиеся в медицинских образовательных учреждениях.

Доктор уверен, что до осени от коронавируса должны привить максимальное количество граждан из группы риска, дабы избежать тяжелого течения заболевания и летальных исходов. Инфекционист также отметил и необходимость ускорения темпов вакцинации против COVID.

"Нужно открыть вакцинацию для всех желающих. Нужно дать возможность всем врачам, которые практикуют – частная практика, коммунальная практика, государственные учреждения, железная дорога – всем медицинским учреждениям, которые имеют способность выполнять прививки, максимально это делать", — объяснил доктор, отметив, что это поможет сформировать коллективным иммунитет и позволит украинцам ощущать себя в безопасности.

"Ситуация однозначно будет обостряться, но мы должны к этому готовиться уже сейчас, пока нет такой остроты", — заявил специалист.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что коронавирусная болезнь стала неотъемлемой частью современной жизни. Как и вакцинация, которая, пусть и медленными, но уверенными темпами продолжается в Украине. По информации отечественного Минздрава, прививки против ковида нужны всем людям, даже тем, кто уже успешно справился с болезнью.





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