Ситуация будет обостряться: врач объяснил, как "индийский" штамм COVID может попасть в Украину

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Елизавета Черных
Нашу страну ожидает еще несколько волн всплеска заболеваемости COID из-за появления на территории Украины новых штаммов коронавируса. Об этом рассказал доктор-инфекционист Виктор Петров, передает "УНИАН" со ссылкой OBOZREVATEL.
Врач объяснил, как "индийский" штамм COVID может попасть в Украину - фото из открытых источников
Со слов врача, индийскую мутацию коронавируса могут привезти в Украину студенты из Индии, учащиеся в медицинских образовательных учреждениях.
Доктор уверен, что до осени от коронавируса должны привить максимальное количество граждан из группы риска, дабы избежать тяжелого течения заболевания и летальных исходов. Инфекционист также отметил и необходимость ускорения темпов вакцинации против COVID.
Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что коронавирусная болезнь стала неотъемлемой частью современной жизни. Как и вакцинация, которая, пусть и медленными, но уверенными темпами продолжается в Украине. По информации отечественного Минздрава, прививки против ковида нужны всем людям, даже тем, кто уже успешно справился с болезнью.
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