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Главная Новости Общество медицина Ситуация будет обостряться: врач объяснил, как "индийский" штамм COVID может попасть в Украину
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Ситуация будет обостряться: врач объяснил, как "индийский" штамм COVID может попасть в Украину

Инфекционист призвал вакцинировать всех желающих

сегодня, 08:35
Автор:

Елизавета Черных

Нашу страну ожидает еще несколько волн всплеска заболеваемости COID из-за появления на территории Украины новых штаммов коронавируса. Об этом рассказал доктор-инфекционист Виктор Петров, передает "УНИАН" со ссылкой OBOZREVATEL.

Ситуация будет обостряться: врач объяснил, как "индийский" штамм COVID может попасть в Украину

Врач объяснил, как "индийский" штамм COVID может попасть в Украину - фото из открытых источников

Со слов врача, индийскую мутацию коронавируса могут привезти в Украину студенты из Индии, учащиеся в медицинских образовательных учреждениях. 

Доктор уверен, что до осени от коронавируса должны привить максимальное количество граждан из группы риска, дабы избежать тяжелого течения заболевания и летальных исходов. Инфекционист также отметил и необходимость ускорения темпов вакцинации против COVID.  

"Нужно открыть вакцинацию для всех желающих. Нужно дать возможность всем врачам, которые практикуют – частная практика, коммунальная практика, государственные учреждения, железная дорога – всем медицинским учреждениям, которые имеют способность выполнять прививки, максимально это делать", — объяснил доктор, отметив, что это поможет сформировать коллективным иммунитет и позволит украинцам ощущать себя в безопасности. 

"Ситуация однозначно будет обостряться, но мы должны к этому готовиться уже сейчас, пока нет такой остроты", — заявил специалист. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что коронавирусная болезнь стала неотъемлемой частью современной жизни. Как и вакцинация, которая, пусть и медленными, но уверенными темпами продолжается в Украине. По информации отечественного Минздрава, прививки против ковида нужны всем людям, даже тем, кто уже успешно справился с болезнью.



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Источник: https://health.unian.net/country/situaciya-budet-obostryatsya-vrach-obyasnil-kak-indiyskiy-shtamm-covid-mozhet-popast-v-ukrainu-novosti-ukrainy-11424661.html?_gl=1*1byeu41*_ga*MjEyODM2MTM0LjE2MTg5ODExOTQ.*_ga_P6EEJX21DY*MTYyMTQwMDMzNC43OS4wLjE2MjE0MDAzMzQ
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