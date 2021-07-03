Штамм "Дельта" наступает: во скольких странах обнаружен новый вариант COVID и чем он опасен

Коронавирусный вариант "Дельта" уже выявлен в 98 странах мира. Он является более опасным, посколько продолжает видоизменяться. Об этом во время брифинга сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, пишет издание "РБК-Украина".



"Штамм "Дельта" обнаружен как минимум в 98 странах и быстро распространяется в странах с низким и высоким охватом вакцинацией. Этот вариант опасен и продолжает развиваться и видоизменяться, что требует постоянной оценки и тщательной корректировки ответных мер общественного здравоохранения", — подчеркнул он.













Стоит отметить, что украинские медики также встревожены быстрым распространением Дельта-штамма коронавируса. Они не исключают, что именно он может стать причиной четвертой волны пандемии в стране. В частности, врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что из-за индийского штамма всплеск заболеваемости в стране может произойти уже в конце лета. А по оценкам замминистра здравоохранения Игоря Кузина, при пессимистическом прогнозе количество госпитализированных пациентов в Украине будет на 30-40% больше, чем в аналогичный период 2020 года.





Напомним, что среди симптомов, которые сопутствуют Дельта-штамму коронавирусного заболевания, отмечают насморк, головную боль, диарею, тошноту и другие.





Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что медики из Нидерландов провели исследование и выяснили, что людям, заболевшим COVID-19 лучше в период болезни не контактировать со своими домашними питомцами. Как оказалось, кошки и собаки могут заразиться от своего хозяина коронавирусом.









Штамм "Дельта" наступает - фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!