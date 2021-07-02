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Почему больным коронавирусом людям не стоит контактировать с животными: медики сделали важное заявление

Медики выяснили, могут ли животные заразиться от человека коронавирусом

сегодня, 18:52
Автор:

Денис Подставной

Медики из Нидерландов провели исследования и выяснили, что людям, заболевшим COVID-19 лучше в период болезни не контактировать со своими домашними питомцами. Об этом сообщает издание ВВС.

Почему больным коронавирусом людям не стоит контактировать с животными: медики сделали важное заявление

Коронавирус у животных. Фото из открытых источников

Как оказалось, и кошки и собаки могут заразиться от своего хозяина коронавирусом. Доктор Эльс Броенс из Утрехтского университета подчеркнул, что во время проведения исследований, положительный результат теста на COVID-19 был выявлен у 14 животных из 310. Также у 54 животных были выявлены антитела. 

Исследователи обеспокоены тем, что домашние питомцы могут быть неким резервуаром вируса и потом, не исключено, что они заразят контактирующего с ними человека. На сегодняшний день таких случаев еще не было. Однако, медики считают, что на данном этапе довольно сложно будет установить этот процесс, ведь вирус всё еще легко распространяется между людьми. 

Другого мнения придерживается доктор Броенс из Ветеринарного диагностического центра микробиологии. По его мнению, вероятность заражения человека от домашнего питомца равна нулю. 

Отмечается также, что обнаружить зараженное животное практически невозможно, так как болезнь у питомцев протекает зачастую без каких-либо симптомов. К слову, исследователи считают, что более восприимчивы к вирусу кошки, нежели собаки. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Министерстве здравоохранения назвали пять самых опасные штаммов коронавируса. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

Также сайт информировал о том, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцинировать детей, несмотря на то, что они не входят в группу высокого риска. Подробнее вы можете прочитать в материале "Комментариев"



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Источник: https://www.bbc.com/news/health-57666245
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