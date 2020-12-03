Схемы обмана покупателя во время массовой вакцинации - Интерпол

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Татьяна Лозовенко
Интерпол предупредил об угрозах со стороны организованных преступных групп во время предстоящих кампаний вакцинации против Covid-19, включая поддельные вакцины и кражу расходных материалов.
Вакцина от коронавируса
Согласно опубликованному заявлению, угрозы срыва кампании вакцинации против коронавируса возникнут со стороны организованных преступных групп. Интерпол подчеркнул, что предупреждает о возможной краже вакцин против коронавируса или обмана людей, испуганных вирусом, посредством незаконной рекламы.
Было установлено, что многие преступные группировки до настоящего времени продавали поддельные вакцины против вируса короны.
Ранее "Комментарии" писали, что ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии.
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