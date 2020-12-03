Схемы обмана покупателя во время массовой вакцинации - Интерпол

Интерпол предупредил об угрозах со стороны организованных преступных групп во время предстоящих кампаний вакцинации против Covid-19, включая поддельные вакцины и кражу расходных материалов.

Вакцина от коронавируса

"Пока страны готовятся к распространению вакцин, преступные организации планируют проникнуть в их цепочки поставок или разрушить их", — сказал Юрген Сток, глава глобальной полиции в Лионе, Франция, в своем заявлении.

Согласно опубликованному заявлению, угрозы срыва кампании вакцинации против коронавируса возникнут со стороны организованных преступных групп. Интерпол подчеркнул, что предупреждает о возможной краже вакцин против коронавируса или обмана людей, испуганных вирусом, посредством незаконной рекламы.

Было установлено, что многие преступные группировки до настоящего времени продавали поддельные вакцины против вируса короны.

"Необходимость координации между правоохранительными органами и учреждениями здравоохранения также будет играть жизненно важную роль в обеспечении безопасности людей и благополучия сообществ. Криминальные сети также будут пытаться обмануть общественность с помощью поддельных веб-сайтов и неправильного лечения , что может существенно повлиять на здоровье людей", — говорится в заявлении генерального секретаря Интерпола Юргена Стока.

"Важно, чтобы сотрудники правоохранительных органов были как можно более подготовлены к любой преступной деятельности, связанной с вакциной от вируса короны, поэтому Интерпол выпустил это глобальное предупреждение", — добавил Сток.

Ранее "Комментарии" писали, что ВОЗ ужесточила правила ношения масок во время пандемии.





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