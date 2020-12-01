Секретарь СНБО рассказал, как бороться с коронавирусом - утверждает, у него есть профильное образование

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал украинцам укреплять защитные силы организма во время пандемии с помощью народных средств — а именно, употреблять всем известные чеснок и лук, как делает именно он.

В то же время, сам политик, по его словам, коронавирусом не болел. Говорит, что из-за работы хворать некогда и нельзя. Также Данилов рассказал, что кроме натуральных продуктов, свой организм в период эпидемии он поддерживает с помощью витаминов.

"Когда я с самого начала сказал, что надо употреблять чеснок и лук — это не шутка. Вы знаете, у меня есть определенная образование", — - сказал Данилов.

Далее чиновник перечислил давно всем известные факты о пользе лука и чеснока — факты о том, что в овощах много фитонцидов, которые играют большую роль в укреплении иммунитета.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вокруг ВИЧ является большое количество мифов и вымыслов, которые не соответствуют действительности.

Кроме того, мы писали о том, что профессор, врач-иммунолог Александр Лукашев предположил, что через пару лет коронавирус будет продолжать циркулировать в воздухе, но люди начнут проще относиться к пандемии и перестанут ежедневно следить за статистикой заболеваемости. Эксперт отметил, что через 2 года люди будут уже как минимум один раз вакцинированы от COVID-19, причем разными вакцинами, и это поможет снизить активность вируса. Когда он перестанет быть одной из главных проблем нашей жизни и станет частью медицинской системы, то большая часть населения перестанет ходить в медицинских масках.





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