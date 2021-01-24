Самый верный способ: как отличить пневмонию от простуды

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Любовь Блажко
Симптомы пневмонии и сильной простуды являются очень похожими, поэтому отличить эти заболевания порой бывает трудно. Тем не менее, если обычная простуда не всегда требует специального лечения, то с пневмонией все совсем наоборот. Об этом пишет издание Prevention.
Как отличить пневмонию от простуды. Фото: freepik.com
Доктор медицины, старший научный советник ассоциации легких Норман Эдельман заявил, что пневмония у человека появляется тогда, когда защитные силы организма подавляются. По словам эксперта, у этого заболевания есть 7 главных симптомов:
• Кашель
• Одышка
• Боль в груди при кашле или дыхании
• Увеличение выделяемой мокроты зеленого, серого или желтого цвета
• Высокая температура тела
• Тошнота
• Рвота или диарея
• Сильная усталость
Именно по таким признакам можно отличить пневмонию от любой другой простудной болезни.
Норман Эдельман также отметил, что при обычной простуде кашель, насморк, температура и боль в горле проходят за довольно короткий период времени. При пневмонии эти симптомы тоже есть, и держатся они намного дольше – с каждым днем они становятся все серьезнее и сильнее.
Поэтому если у вас появился кашель и боль в горле, но чувствуете вы при этом себя достаточно легко, можно подождать недельку, прежде чем идти к врачу. Но если становится хуже – обязательно обратитесь за медицинской помощью, — объяснил специалист.
Кроме того, Норман Эдельман подытожил, что не нужно заниматься самостоятельным лечением и ждать, когда сильные и серьезные симптомы пройдут сами по себе.
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