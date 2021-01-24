logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.01.2021

BTC/USD

32187.51

ETH/USD

1321.05

LTC/USD

138.27

НБУ 24.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Самый верный способ: как отличить пневмонию от простуды
commentss НОВОСТИ Все новости

Самый верный способ: как отличить пневмонию от простуды

У пневмонии есть семь основных признаков, которые отличают это заболевание от других

сегодня, 17:25
Автор:

Любовь Блажко

Симптомы пневмонии и сильной простуды являются очень похожими, поэтому отличить эти заболевания порой бывает трудно. Тем не менее, если обычная простуда не всегда требует специального лечения, то с пневмонией все совсем наоборот. Об этом пишет издание Prevention.

Самый верный способ: как отличить пневмонию от простуды

Как отличить пневмонию от простуды. Фото: freepik.com

Доктор медицины, старший научный советник ассоциации легких Норман Эдельман заявил, что пневмония у человека появляется тогда, когда защитные силы организма подавляются. По словам эксперта, у этого заболевания есть 7 главных симптомов: 

Кашель

Одышка

Боль в груди при кашле или дыхании

Увеличение выделяемой мокроты зеленого, серого или желтого цвета

Высокая температура тела

Тошнота

Рвота или диарея

Сильная усталость

Именно по таким признакам можно отличить пневмонию от любой другой простудной болезни. 

Норман Эдельман также отметил, что при обычной простуде кашель, насморк, температура и боль в горле проходят за довольно короткий период времени. При пневмонии эти симптомы тоже есть, и держатся они намного дольше – с каждым днем они становятся все серьезнее и сильнее. 

Поэтому если у вас появился кашель и боль в горле, но чувствуете вы при этом себя достаточно легко, можно подождать недельку, прежде чем идти к врачу. Но если становится хуже – обязательно обратитесь за медицинской помощью, — объяснил специалист. 

Кроме того, Норман Эдельман подытожил, что не нужно заниматься самостоятельным лечением и ждать, когда сильные и серьезные симптомы пройдут сами по себе. 

Как сообщало издание "Комментарии", почему при коронавирусе возникает пневмония, которую тяжело вылечить. Американские ученые рассказали механизм попадания вируса в легкие. Результаты исследования, которое проводились с помощью высокоточной масс-спектрометрической технологии, показали, что вирус вызывает аномальные изменения количества одного белка и частоты его фосфорилирования внутри этих клеток. В результате количество вирусных частиц в легких нарастает и уничтожает их клетки, что приводит к повреждению органа.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://ivona.bigmir.net/health/news/495197-Kak-otlichit--pnevmoniju-ot-prostudy-
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ