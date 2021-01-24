Самый верный способ: как отличить пневмонию от простуды

Симптомы пневмонии и сильной простуды являются очень похожими, поэтому отличить эти заболевания порой бывает трудно. Тем не менее, если обычная простуда не всегда требует специального лечения, то с пневмонией все совсем наоборот. Об этом пишет издание Prevention.

Как отличить пневмонию от простуды. Фото: freepik.com

Доктор медицины, старший научный советник ассоциации легких Норман Эдельман заявил, что пневмония у человека появляется тогда, когда защитные силы организма подавляются. По словам эксперта, у этого заболевания есть 7 главных симптомов:

• Кашель

• Одышка

• Боль в груди при кашле или дыхании

• Увеличение выделяемой мокроты зеленого, серого или желтого цвета

• Высокая температура тела

• Тошнота

• Рвота или диарея

• Сильная усталость

Именно по таким признакам можно отличить пневмонию от любой другой простудной болезни.

Норман Эдельман также отметил, что при обычной простуде кашель, насморк, температура и боль в горле проходят за довольно короткий период времени. При пневмонии эти симптомы тоже есть, и держатся они намного дольше – с каждым днем они становятся все серьезнее и сильнее.

Поэтому если у вас появился кашель и боль в горле, но чувствуете вы при этом себя достаточно легко, можно подождать недельку, прежде чем идти к врачу. Но если становится хуже – обязательно обратитесь за медицинской помощью, — объяснил специалист.

Кроме того, Норман Эдельман подытожил, что не нужно заниматься самостоятельным лечением и ждать, когда сильные и серьезные симптомы пройдут сами по себе.

Как сообщало издание "Комментарии", почему при коронавирусе возникает пневмония, которую тяжело вылечить. Американские ученые рассказали механизм попадания вируса в легкие. Результаты исследования, которое проводились с помощью высокоточной масс-спектрометрической технологии, показали, что вирус вызывает аномальные изменения количества одного белка и частоты его фосфорилирования внутри этих клеток. В результате количество вирусных частиц в легких нарастает и уничтожает их клетки, что приводит к повреждению органа.

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