logo

BTC/USD

36393.20

ETH/USD

2385.99

LTC/USD

106.39

USD/UAH

29.00

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Самый смертоносный день Австралии: страна пережила пик пандемического кризиса
commentss НОВОСТИ Все новости

Самый смертоносный день Австралии: страна пережила пик пандемического кризиса

Австралия переживает самый смертоносный день пандемии

сегодня, 14:25
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Австралия пережила самый смертоносный день пандемии COVID-19 в пятницу, 28 января: почти 100 смертей, но несколько крупных штатов заявили, что ожидают сокращения количества госпитализаций на фоне надежд, что последняя волна инфекций начнет спадать. Об этом сообщает Reuters.

Самый смертоносный день Австралии: страна пережила пик пандемического кризиса

Вакцинация – фото из открытых источников

Из-за быстро распространяющегося штамма Omicron в течение последних четырех недель зафиксировано около двух миллионов случаев. К тому времени в Австралии было насчитано только 400 тысяч случаев с тех пор, как пандемия впервые поразила страну почти два года назад.

Но стабильный уровень госпитализации в последние дни вызвал надежду на то, что самое плохое может закончиться.

"В общем, ситуация стабильная... и мы ожидаем дальнейшего падения (в больничных случаях). Но пока не выходите и не празднуйте, но новости на этом этапе хорошие", — сказал главный специалист по здравоохранению штата Квинсленд Джон Джеррард во время брифинга для СМИ, поскольку количество больничных случаев в штате уменьшилось третий день подряд до 818.

Но он предупредил 5 миллионов жителей штата, что пандемия еще далека от завершения.

Количество госпитализаций оставалось стабильным на уровне около 5000 в течение последних нескольких дней.

Новые модели, опубликованные Новым Южным Уэльсом, наиболее густонаселенным штатом, показали, что количество людей в отделениях интенсивной терапии было ниже цифр, предусмотренных в лучшем случае.

Всего в Австралии было зарегистрировано 98 смертей, что превысило предыдущий уровень пандемии в 87 два дня назад. Сообщалось о чуть более 40 000 новых случаях заражения, что является самым низким ежедневным показателем почти за месяц.

Таким образом, общее количество смертей от COVID-19 в стране с населением 25 миллионов составляет 3500 с начала пандемии, что намного ниже, чем во многих странах.

Согласно официальным данным, Австралия является одной из стран с наибольшим количеством привитых против COVID-19: более 93% ее взрослого населения получили двойную дозу, около двух третей соответствующих австралийцев получили бустерную дозу.

Управление терапевтических товаров (TGA), регулирующий орган страны, расширило право на ревакцинацию для 16- и 17-летних, присоединившись к Соединенным Штатам, Израилю и Великобритании.

Как сообщали ранее "Комментарии", новые штаммы COVID-19 могут быть более заразными чем Omicron.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&sxsrf=APq-WBspDekowthZ4-TZVuM4kmogonxoAQ:1643372602858&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi8--eBuNT1AhWWAxAIHTMCDCIQ_AUoAXoECAEQAw
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!