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Самый опасный возраст, в котором украинцы болеют и умирают от COVID-19

Меньше всего коронавирус в Украине поражает детей до 9 лет

сегодня, 18:28
Автор:

Любовь Блажко

В Украине жертвами коронавируса в основном были люди в возрасте от 70 лет и старше. Заражению коронавирусной инфекцией больше всего подвержены 50-60 летние люди. Доказательством этому являются данные, которые были предоставлены аппаратом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Самый опасный возраст, в котором украинцы болеют и умирают от COVID-19

Самый опасный возраст, в котором украинцы болеют и умирают от COVID-19. Фото: unsplash

Посмотрев статистику можно заметить, что меньше всего коронавирус в Украине поражает детей до 9 лет – 1,7%. Среди других возрастных групп: граждан от 10 до 19 лет – 3,9%, людей 70 лет и старше – 9,1% и молодежь 20-29 лет – 9,9%.

А вот самыми уязвимыми перед COVID-19 являются украинцы 50-59 лет – таких 21,4%, 40-49 лет – 18,7. Почти одинаково подвержены заражению люди в возрасте 60-69 и 30-39 лет – 17,9 и 17,5%. 

Среди инфицированных коронавирусом в Украине не было смертей от него детей до 9 лет. Больше всего случаев летального исхода болезни было у пожилых людей. 

Самый опасный возраст, в котором украинцы болеют и умирают от COVID-19 - фото 2

Возрастное распределение лиц, которые умерли от коронавируса в Украине:

10-9 лет – 0,1%;

20-29 лет – 0,4%;

30-39 лет – 1,5%;

40-49 лет – 4,5%;

50-59 лет – 13,9%;

60-69 лет – 30,4%;

70+ лет – 49,1.

Как сообщало издание "Комментарии", Украине удалось сбить волну коронавируса. Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о первых достижениях ужесточенного карантина в стране. По словам чиновника, благодаря усиленным мероприятиям в Украине удалось сбить волну коронавирусного заболевания, ведь количество новых случаев инфицирования демонстрирует тенденцию к уменьшению.
Также мы писали, украинцы не готовы вакцинироваться против коронавируса. Согласно данным Социологической группы "Рейтинг", в больше половины опрошенных украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже при условии, если прививка будет бесплатной.


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Источник: https://www.rnbo.gov.ua/
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