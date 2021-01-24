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Любовь Блажко
В Украине жертвами коронавируса в основном были люди в возрасте от 70 лет и старше. Заражению коронавирусной инфекцией больше всего подвержены 50-60 летние люди. Доказательством этому являются данные, которые были предоставлены аппаратом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Самый опасный возраст, в котором украинцы болеют и умирают от COVID-19. Фото: unsplash
Посмотрев статистику можно заметить, что меньше всего коронавирус в Украине поражает детей до 9 лет – 1,7%. Среди других возрастных групп: граждан от 10 до 19 лет – 3,9%, людей 70 лет и старше – 9,1% и молодежь 20-29 лет – 9,9%.
А вот самыми уязвимыми перед COVID-19 являются украинцы 50-59 лет – таких 21,4%, 40-49 лет – 18,7. Почти одинаково подвержены заражению люди в возрасте 60-69 и 30-39 лет – 17,9 и 17,5%.
Среди инфицированных коронавирусом в Украине не было смертей от него детей до 9 лет. Больше всего случаев летального исхода болезни было у пожилых людей.
Возрастное распределение лиц, которые умерли от коронавируса в Украине:
• 10-9 лет – 0,1%;
• 20-29 лет – 0,4%;
• 30-39 лет – 1,5%;
• 40-49 лет – 4,5%;
• 50-59 лет – 13,9%;
• 60-69 лет – 30,4%;
• 70+ лет – 49,1.
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