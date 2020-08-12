Российская вакцина от коронавируса: что это значит в геополитическом смысле

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создали новую вакцину от коронавируса. ВОЗ и ряд мировых лидеров (США, Германия) скептически (и даже критически) отнеслись к данному заявлению. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько политическая целесообразность тут превышает эпидемиологическую и мог ли Кремль пойти на заведомо ложное сообщение.

"Гонка за вакциной от коронавируса может способствовать появлению новых мировых лидеров"

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что если сказанное Путиным – правда, и россияне, действительно, создали вакцину от коронавируса, то РФ получает серьезное геополитическое и даже геостратегическое преимущество.

"Гонка за вакциной от COVID-19 может усилить кого-то из старых мировых лидеров или способствовать появлению новых, – поясняет эксперт. – Ведь тот, у кого есть вакцина, сможет серьезно влиять на ситуацию в мире".

Потому, подчеркивает Руслан Бортник, неудивительно, что все остро отреагировали на заявление Путина. При этом директор УИП не исключает и политических спекуляций вокруг темы коронавируса и вакцины.

"Думаю, на уровне ВОЗ должна быть создана комиссия, которая изучит препарат и вынесет вердикт. В итоге речь может идти или о нескольких нобелевских премиях (по химии, а также – премии мира), или - об очередной фальсификации. Но установить это могут только специалисты", – резюмирует Руслан Бортник.

"В международных кругах это событие преподносится как достижение российской власти"

Пока всё выглядит как сугубо соображения политической целесообразности, считает политолог-международник Денис Пилаш.

"А именно: обогнать команды во всех остальных странах (Германия, Великобритания, Китай, Япония, США и т.д.), и с этой целью пожертвовать жизненно важными этапами тестирования. Ведь количество протестированных исчисляется десятками человек, то есть дело не дошло до третьего этапа, когда вакцинацию проводят на тысячах добровольцев", – отмечает эксперт.

Мог ли Центр им. Гамалеи произвести некую вакцину? Вполне, считает Денис Пилаш. Ведь у него есть опыт вакцины от эболы, например.

"Достаточно ли охвачено испытуемых и достаточно ли времени прошло, чтобы говорить об эффективности, да еще и безопасности новой вакцины? Специалисты говорят, что нет, – отмечает политолог-международник. – Плюс – результаты ни промежуточных, ни финальных исследований по этой вакцине не публикуются в научных журналах, что внушает еще меньше доверия в профессиональной среде".

Зато, подчеркивает Денис Пилаш, как во внутригосударственной пропаганде, так и в определенных международных кругах это событие уже инструментализируется как "достижение российской власти".

"Для Путина и России важно первыми создать вакцину"

"Я думаю, что в данной ситуации, действительно, подобные заявления и вся гонка за вакциной – прежде всего, политически мотивированное стремление", – говорит политолог Андрей Окара.

По его словам, если мир еще до недавнего времени описывался в категориях геополитики, геоэкономики, то сейчас будет трансформация – в геоэкономико-геоэпидемологическую категорию.

"Вполне возможно, что тема вирусов, вакцин может стать одной и топ-тем мировой конкуренции и мирового доминирования, – отмечает политолог. – В России именно так начали относиться к этой теме. Идея была такая, что микро-биология – то поле, на котором РФ может продемонстрировать свою эффективность, передовые позиции, имеющиеся у нее в данной сфере. И в данной ситуации первыми создать вакцину – это важно для имиджа России, ее политического режима, лично Путина".

Андрей Окара не исключает, что в Кремле новые глобальные трансформации примеряют к фразе из Библии "и последние станут первыми". Суть в том, чтобы вернуть статус передовой державы.

Насколько это всё адекватно и безопасно – вопрос открытый. К примеру, отмечает политолог, вызывает вопрос анонсируемая принудительная вакцинации врачей и учителей, которые находятся в группе риска.

Андрей Окара обращает внимание: "Путин фактически впервые за 20 лет власти сказал о своей дочери, которая якобы прошла данную вакцинацию. Причем не уточнил о какой (а и у него две). Такого не было никогда раньше. Сообщил, что ей ввели вакцину, после чего температура через какое-то время стала ниже. То, что Путин привел пример с дочерью, указывает, что это для него невероятно значимая тема".

По словам политолога, его знакомые, которые являются специалистами в эпидемологии, сказали, что такую прививку себе точно делать не будут.

"Пояснили так. Во-первых, было проведено малое количество исследований. Во-вторых, вирус злобен, он мутирует. И вакцина может быть актуально лишь для определенного штамма", – говорит Андрей Окара.

Как ранее сообщали "Комментарии", игрок футбольного клуба "Барселона" заразился коронавирусом.

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