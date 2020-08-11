Россия протестировала вакцину от коронавируса на дочери Путина

Язык
BTC/USD
11296.41
ETH/USD
375.36
LTC/USD
53.59
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Елена Волкова
Дочь президента РФ Владимира Путина испытала на себе вакцину от коронавируса. Об этом рассказал сам политик, - пишет РИА Новости.
По словам Путина, прививка от коронавируса якобы является безопасной, а одной из первых ее испытала его дочь.
"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте", — заявил Путин на совещании насчет госрегистрации первой российской вакцины от COVID-19.
Путин говорит, что дочь перенесла новую вакцину хорошо: под вечер у нее была температура под 38 градусов, которая на следующий день спала до 37-ми. Чувствовала она себя при этом удовлетворительно.
Напомним, шоумен Дмитрий Чекалкин - комик и гендиректор компании Diva Production - рассказал, над кем не шутил в прошлом нынешний президент и экс-участник шоу “Квартал 95” Владимир Зеленский. Он говорит, что в прошлом экс-юморист никогда не позволял себе открыто насмехаться над президентом РФ Владимиром Путиным и главой МВД Украины Арсеном Аваковым.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости