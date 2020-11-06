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Главная Новости Общество медицина Россия сообщила о проблемах с производством вакцины против коронавируса: каковы причины
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Россия сообщила о проблемах с производством вакцины против коронавируса: каковы причины

А тем временем, российские власть уже анонсировали массовую вакцинацию от вируса, который стал причиной пандемии в мире

сегодня, 21:11
Автор:

Дмитрий Симоненко

Массовая вакцинация против COVID-19 в России откладывается. Ни одному из четырех производителей не удается стабилизировать препарат для массового производства. Аналогичная проблема была и у европейских фармацевтов.

Россия сообщила о проблемах с производством вакцины против коронавируса: каковы причины

По словам представителя фонда ATEM Capital,  который спонсирует предприятия по производству высоких технологий в области биотехнологий и молекулярной диагностики в США и Западной Европе, Антона Гопка, проблема массового изготовления вакцины в том, что пока не удалось наладить процесс на реакторах большого объема. Кроме того, партии экспериментных вакцин часто не проходят контроль качества.

По словам Гопка, ученые предприятий-производителей буквально круглосуточно пытаются решить возникшую проблему, но на данный момент все попытки наладить массовое производство вакцины безрезультатны. Они обещают произвести какое-то число доз препарата до конца текущего месяца – возможно, если повезет, несколько сотен тысяч, но речь о препарате для миллионов человек пока не отвечает реальному положению дел.

Напомним, изготовитель вакцины рассказал об "уникальности" украинского препарата.




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Источник: https://thebell.io/vseobshhaya-vaktsinatsiya-otkladyvaetsya-vaktsinu-ot-koronavirusa-poka-ne-poluchaetsya-zapustit-v-massovoe-proizvodstvo
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