Рекордные 94% и аутсайдеры: НСЗУ обнародовала рейтинг областей по программе "Доступные лекарства"

Активность использования государственной программы реимбурсации существенно отличается в зависимости от региона. На это влияют факторы миграции внутриперемещенных лиц (ВПЛ), плотность аптечной сети и дисциплина самих пациентов. Об этом свидетельствует статистика Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по реализации программы "Доступные лекарства" за 8 месяцев 2026 года, полученная в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии".

Рейтинг областей по программе "Доступные лекарства"

За 8 месяцев 2026 года в стране было выписано почти 16 миллионов электронных рецептов, из которых пациенты фактически отоварили 13,6 миллиона (85,33%). Однако подробный географический анализ показывает интересные региональные аномалии.

ТОП-5 регионов по объемам рецептов по программе "Доступные лекарства"

Абсолютным лидером по количеству выписанных и погашенных электронных рецептов стала Днепропетровская область. Это объясняется высокой численностью населения и концентрацией переселенцев в регионе.

В общей сложности ТОП-5 регионов по количеству погашенных рецептов в аптеках выглядит так:

1. Днепропетровская область – 1 327 353 погашенных рецепта (выписано 1,57 млн);

2. Харьковская область – 933 992 погашенных рецепта (выписано 1,09 млн);

3. Львовская область – 908 757 погашенных рецептов (выписано 1,05 млн);

4. Киев – 820 058 погашенных рецептов (выписано 972 тыс.);

5. Киевская область – 712 336 погашенных рецептов (выписано 755 тыс.).

Если анализировать соотношение погашенных рецептов к выписанным (процент дохода пациента в аптеку), то рекордсменом Украины стала Киевская область, где пациенты отоварили 94,32% всех выписанных е-рецептов. Это почти на 9% выше среднего показателя по стране (85,33%).

Высокие показатели продемонстрировали также Полтавская (87,15%), Львовская (86,54%), Житомирская (86,35%) и Харьковская (85,55%) области. Самый же низкий показатель среди регионов-лидеров зафиксирован в Одесской области. Здесь показатель составляет 80,55% от выписанных е-рецептов (из 865 тысяч рецептов до аптек дошли более 697 тысяч).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько нарушений в больницах обнаружила НСЗУ.