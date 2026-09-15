Рекордные 94% и аутсайдеры: НСЗУ обнародовала рейтинг областей по программе "Доступные лекарства"

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Slava Kot
Активность использования государственной программы реимбурсации существенно отличается в зависимости от региона. На это влияют факторы миграции внутриперемещенных лиц (ВПЛ), плотность аптечной сети и дисциплина самих пациентов. Об этом свидетельствует статистика Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по реализации программы "Доступные лекарства" за 8 месяцев 2026 года, полученная в ответ на журналистский запрос портала "Комментарии".
Рейтинг областей по программе "Доступные лекарства"
За 8 месяцев 2026 года в стране было выписано почти 16 миллионов электронных рецептов, из которых пациенты фактически отоварили 13,6 миллиона (85,33%). Однако подробный географический анализ показывает интересные региональные аномалии.
Абсолютным лидером по количеству выписанных и погашенных электронных рецептов стала Днепропетровская область. Это объясняется высокой численностью населения и концентрацией переселенцев в регионе.
В общей сложности ТОП-5 регионов по количеству погашенных рецептов в аптеках выглядит так:
Если анализировать соотношение погашенных рецептов к выписанным (процент дохода пациента в аптеку), то рекордсменом Украины стала Киевская область, где пациенты отоварили 94,32% всех выписанных е-рецептов. Это почти на 9% выше среднего показателя по стране (85,33%).
Высокие показатели продемонстрировали также Полтавская (87,15%), Львовская (86,54%), Житомирская (86,35%) и Харьковская (85,55%) области. Самый же низкий показатель среди регионов-лидеров зафиксирован в Одесской области. Здесь показатель составляет 80,55% от выписанных е-рецептов (из 865 тысяч рецептов до аптек дошли более 697 тысяч).
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько нарушений в больницах обнаружила НСЗУ.