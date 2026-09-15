Рекордні 94% та аутсайдери: НСЗУ оприлюднила рейтинг областей за програмою "Доступні ліки"

Активність користування державною програмою реімбурсації суттєво відрізняється залежно від регіону. На це впливають чинники міграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО), щільність аптечної мережі та дисципліна самих пацієнтів. Про це свідчить статистика Національної служби здоров'я України (НСЗУ) щодо реалізації програми "Доступні ліки" за 8 місяців 2026 року, отримана у відповідь на журналістський запит порталу "Коментарі".

Рейтинг областей за програмою "Доступні ліки"

Загалом за 8 місяців 2026 року у країні було виписано майже 16 мільйонів електронних рецептів, з яких пацієнти фактично отоварили 13,6 мільйона (85,33%). Проте детальний географічний аналіз показує цікаві регіональні аномалії.

ТОП-5 регіонів за обсягами рецептів за програмою "Доступні ліки"

Абсолютним лідером за кількістю виписаних та погашених електронних рецептів стала Дніпропетровська область. Це пояснюється високою чисельністю населення та значною концентрацією переселенців у регіоні.

Загалом ТОП-5 регіонів за кількістю погашених рецептів в аптеках виглядає так:

1. Дніпропетровська область — 1 327 353 погашених рецепти (виписано 1,57 млн);

2. Харківська область — 933 992 погашених рецепти (виписано 1,09 млн);

3. Львівська область — 908 757 погашених рецептів (виписано 1,05 млн);

4. Київ — 820 058 погашених рецептів (виписано 972 тис.);

5. Київська область — 712 336 погашених рецептів (виписано 755 тис.).

Якщо аналізувати співвідношення погашених рецептів до виписаних (відсоток доходження пацієнта до аптеки), то рекордсменом України стала Київська область, де пацієнти отоварили 94,32% усіх виписаних е-рецептів. Це майже на 9% вище за середній показник по країні (85,33%).

Високі показники також продемонстрували Полтавська (87,15%), Львівська (86,54%), Житомирська (86,35%) та Харківська (85,55%) області. Натомість найнижчий показник серед регіонів-лідерів зафіксовано в Одеській області. Тут показник становить 80,55% від виписаних е-рецептів (з 865 тисяч рецептів до аптек дійшли понад 697 тисяч).

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, скільки порушень у лікарнях виявила НСЗУ.