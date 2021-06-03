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Радуцкий рассказал, когда в Украине могут ослабить карантин

Следующую волну коронавируса Радуцкий прогнозирует не раньше осени 2021 года

сегодня, 17:50
Автор:

Вечканова Елена

В Украине наконец-то стабилизировалась коронавирусная ситуация. По крайней мере, на такие выводы наталкивает вероятность послабления карантинных ограничений, анонсированная нардепом от "Слуги народа", главой комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким. Информацию сообщает "Украина 24".

Радуцкий рассказал, когда в Украине могут ослабить карантин

В Украине летом могут ослабить карантин. Фото из открытых источников

По мнению Радуцкого, нынешняя эпидситуация в Украине подтверждает, что третья вспышка коронавируса, унесшая немало жизней, наконец-то начала утихать. Для подтверждения нардеп привел последнюю статистику заболевания — за прошлые сутки в Украине заболело в четыре раза меньше людей, нежели выздоровело.

Михаил Радуцкий рассказал, что украинские медики наконец-то перестали пребывать под постоянным прессингом из-за огромной нагрузки на систему. Нынче же загруженность ковидных отделений по стране не превышает 18%, некоторые даже закрываются — за ненадобностью. В аппаратах искусственной вентиляции легких, по словам политика, нуждается чуть менее 10% заболевших украинцев.

Все эти данные, говорит Радуцкий, подтверждают то, что с третьей волной коронавирусного заболевания в Украине почти покончено. А вот новую, по его мнению, стоит ждать не раньше осени.

Сейчас же некоторые области, по информации нардепа, демонстрируют эпидпоказатели, характерные для зеленой карантинной зоны. Михаил Радуцкий утверждает, что если в ближайшее время ситуация не изменится в худшую сторону, правительство может принять решение об ослаблении существующих ограничений на летнее время.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, в каких городах начали прививать от коронавируса в специально оборудованных центрах. Где можно получить свою дозу вакцины, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие разновидности ковида могут быть устойчивыми даже к вакцине.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/10506-karantin-v-ukraine-mogut-oslabit-sluga-naroda-rasskazal-podrobnosti
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