Радуцкий рассказал, когда в Украине могут ослабить карантин

В Украине наконец-то стабилизировалась коронавирусная ситуация. По крайней мере, на такие выводы наталкивает вероятность послабления карантинных ограничений, анонсированная нардепом от "Слуги народа", главой комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким. Информацию сообщает "Украина 24".



В Украине летом могут ослабить карантин. Фото из открытых источников

По мнению Радуцкого, нынешняя эпидситуация в Украине подтверждает, что третья вспышка коронавируса, унесшая немало жизней, наконец-то начала утихать. Для подтверждения нардеп привел последнюю статистику заболевания — за прошлые сутки в Украине заболело в четыре раза меньше людей, нежели выздоровело.

Михаил Радуцкий рассказал, что украинские медики наконец-то перестали пребывать под постоянным прессингом из-за огромной нагрузки на систему. Нынче же загруженность ковидных отделений по стране не превышает 18%, некоторые даже закрываются — за ненадобностью. В аппаратах искусственной вентиляции легких, по словам политика, нуждается чуть менее 10% заболевших украинцев.

Все эти данные, говорит Радуцкий, подтверждают то, что с третьей волной коронавирусного заболевания в Украине почти покончено. А вот новую, по его мнению, стоит ждать не раньше осени.

Сейчас же некоторые области, по информации нардепа, демонстрируют эпидпоказатели, характерные для зеленой карантинной зоны. Михаил Радуцкий утверждает, что если в ближайшее время ситуация не изменится в худшую сторону, правительство может принять решение об ослаблении существующих ограничений на летнее время.

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