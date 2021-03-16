Радуцкий: "Красные зоны" карантина дают надежду, что Украина не закроется на локдаун

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Лиза Снисар
Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что на сегодня "красные зоны" адаптивного карантина в Украине дают надежду, что вся страна не закроется на жесткий локдаун. В частности, в Закарпатской области уже снижается процент госпитализированных с Covid. Об этом он заявил во время общения с журналистами.
Михаил Радуцкий - фото из открытых источников
По его словам, пока не вакцинируют 60% украинцев, угроза локдауна в стране будет постоянно.
Он подчеркнул, что Закарпатская область уже демонстрирует снижение процента госпитализаций — за неделю число пациентов с Covid в больницах снизилось на 10%.
Как ранее сообщали "Комментарии", Министерство здравоохранения Украины расширило "оранжевую" зону карантина. Теперь в зоне риска оказалась Черниговская область. По состоянию на 15 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. "Оранжевая" зона состоит из 11 регионов — Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей. Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.
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