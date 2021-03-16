Радуцкий: "Красные зоны" карантина дают надежду, что Украина не закроется на локдаун

Народный депутат от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что на сегодня "красные зоны" адаптивного карантина в Украине дают надежду, что вся страна не закроется на жесткий локдаун. В частности, в Закарпатской области уже снижается процент госпитализированных с Covid. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Михаил Радуцкий - фото из открытых источников

По его словам, пока не вакцинируют 60% украинцев, угроза локдауна в стране будет постоянно.

"На сегодня мы пока надеемся, что будем выдерживать адаптивный карантин. Локдаун был весной прошлого года, больше локдаунов не было, были более жесткие карантины. Будем надеяться, что этот адаптивный карантин, когда по очереди закрываются области… не приведет к общегосударственному локдауну", — отметил Радуцкий.



Он подчеркнул, что Закарпатская область уже демонстрирует снижение процента госпитализаций — за неделю число пациентов с Covid в больницах снизилось на 10%.



"Это дает надежду, что "красные зоны" будут давать возможность, чтобы вся страна не закрывалась. Сегодня очень нехорошая ситуация в Киеве, Киевской области, в Винницкой области, Черкассах, но будем надеяться", — добавил Радуцкий.

Как ранее сообщали "Комментарии", Министерство здравоохранения Украины расширило "оранжевую" зону карантина. Теперь в зоне риска оказалась Черниговская область. По состоянию на 15 марта в "красной" зоне карантина остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая. "Оранжевая" зона состоит из 11 регионов — Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей. Остальные области остаются в "желтой" зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

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