Пять новостей о вакцинации: есть ли правда среди фейков

Министерство здравоохранения Украины и платформа StopFake изучили самые популярные публикации в сети об опасности вакцинации и опубликовали результаты в сборнике "Чистый мозг. Выпуск 4".

Министерство здравоохранения Украины - фото с Google Maps

В сети активно распространялась информация о тысячах граждан, погибших в Германии после получения вакцины от COVID-19. Между тем действительно, немецкий Институт им. Эрлиха зарегистрировал 1254 летальных случая, не получивших однозначного объяснения. Эти летальные случаи тщательно изучались. Установлено, что 1206 смертей не связаны с вакцинацией. В остальных 48 — то есть у четырех процентов подозрительных случаев — связь с вакцинацией возможна. Среди 48 человек у 31 возникли тромбозы — то есть менее чем у трех процентов человек.

По состоянию на 11 октября 2021 г. в Германии введено 109,14 млн доз вакцины при численности населения 83,2 млн, подозрительные летальные случаи составляют мизерную часть от всех доз.

Отдельно стоят новости о пластырях, которые имплантируют 3D-чип, и штрих-коде, который считывается с плеча вакцинированного человека. Ученые действительно занимаются разработкой микроигл, которые закрепляются на клейкой поверхности и облегчают введение препаратов. Однако пока это лишь исследования и реальных прототипов нет. Видео, в котором демонстрируют считывание штрих-кода, загружалось в TikTok и было распространено почти сотней тысяч украинцев. Автор фейка зафиксировал в видео сначала плечо, а затем штрих-код, полученный через приложение AirDrop для iPhone от другого пользователя.

В социальных сетях также распространяют изображение с каплями крови: сразу после прививки, через четыре часа и через неделю. На фотографиях показывают столбики склеенных эритроцитов и то, как размер этих столбиков возрастает после вакцинации. На самом деле подобная реакция не может быть ответом на ведение вакцины, зато — реакцией на забор крови, нагрев, обезвоживания и тому подобное. Этих причин настолько много, что невозможно интерпретировать полученные данные однозначно и диагностировать наличие или отсутствие проблем.

Также популярным среди пользователей сети является сообщения от американца Роберта Янга, который называет себя диетологом и микробиологом. Он обнаружил в вакцинах против COVID-19 паразитов и даже графен и другие опасные вещества. Между тем ни графена, ни других посторонних ядовитых примесей, ни даже паразитов нет в составе вакцин от коронавирусной болезни. С документами на вакцины можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Украины, а с документами на медицинскую практику Янга ознакомиться невозможно — у него их нет. Также американец был осужден за лечение людей без лицензии, кроме того успел заработал пять миллиардов долл. на торговле БАДами — препаратами с недоказанной эффективностью.

Издание "Ведомости" информировало своих читателей о ситуации с заболеванием на COVID-19 в Украине.









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