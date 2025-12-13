logo

BTC/USD

90257

ETH/USD

3109.89

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Публичный стыд – это не воспитание. Это путь к потере доверия и самооценки
commentss НОВОСТИ Все новости

Публичный стыд – это не воспитание. Это путь к потере доверия и самооценки

Ругать ребенка на глазах у других — это то, что сломает его быстрее любой жизненной неудачи. Объясняем, почему это нельзя делать никогда.

13 декабря 2025, 13:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Во многих украинских семьях до сих пор живет одна воспитательная модель публично стыдить ребенка за вину. Это могло происходить в советских школах, дома на кухне, при бабушке или даже во дворе перед соседями. Такая "традиция" передается поколениями — но пора признать: это не воспитание, а унижение.

Публичный стыд – это не воспитание. Это путь к потере доверия и самооценки

Почему нельзя ругать детей при других

Когда родители начинают читать нотации "публично", они не учат — они ломают. Особенно если это происходит в присутствии других детей, родственников, учителей или друзей.

Что именно чувствует ребенок в эти моменты?

  • Стыд и унижение. Она перестает уважать себя, начинает избегать инициативы, потому что боится ошибиться.

  • Обесценивание. Ребенок "учится" позволять другим относиться к себе пренебрежительно и не защищает себя.

  • Утрата доверия. Самое болезненное – это разочарование в родителях. Она больше не идет к ним за поддержкой, потому что боится нового публичного осуждения.

  • Ложь как защита. Чтобы избежать стыда, ребенок начинает скрывать свои действия, врать — и это уже следствие, которое формируют сами взрослые.

Что делать вместо этого?

Уважайте достоинство ребенка. Если нужно обсудить поведение – сделайте это наедине.
Без "группового осуждения". Один взрослый – один диалог. Не нужно устраивать совещания с бабушкой и тетей.
Говорите, а не ругайте. Объясняйте последствия поступков, помогайте ребенку делать выводы.
Всегда поддерживайте. Даже когда ребенок ошибся – он должен знать, что вы рядом.

Уважаемый ребенок вырастет взрослым, который не позволит другим его унижать. И уважающий себя.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в Киевской области в роддоме новорожденному ребенку ошибочно ввели дозу вакцины, что в десятки раз превышает норму, что привело к длительному медицинскому надзору и служебному расследованию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости