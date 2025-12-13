Публичный стыд – это не воспитание. Это путь к потере доверия и самооценки

Во многих украинских семьях до сих пор живет одна воспитательная модель публично стыдить ребенка за вину. Это могло происходить в советских школах, дома на кухне, при бабушке или даже во дворе перед соседями. Такая "традиция" передается поколениями — но пора признать: это не воспитание, а унижение.

Почему нельзя ругать детей при других

Когда родители начинают читать нотации "публично", они не учат — они ломают. Особенно если это происходит в присутствии других детей, родственников, учителей или друзей.

Что именно чувствует ребенок в эти моменты?

Стыд и унижение. Она перестает уважать себя, начинает избегать инициативы, потому что боится ошибиться.

Обесценивание. Ребенок "учится" позволять другим относиться к себе пренебрежительно и не защищает себя.

Утрата доверия. Самое болезненное – это разочарование в родителях. Она больше не идет к ним за поддержкой, потому что боится нового публичного осуждения.

Ложь как защита. Чтобы избежать стыда, ребенок начинает скрывать свои действия, врать — и это уже следствие, которое формируют сами взрослые.

Что делать вместо этого?

Уважайте достоинство ребенка. Если нужно обсудить поведение – сделайте это наедине.

Без "группового осуждения". Один взрослый – один диалог. Не нужно устраивать совещания с бабушкой и тетей.

Говорите, а не ругайте. Объясняйте последствия поступков, помогайте ребенку делать выводы.

Всегда поддерживайте. Даже когда ребенок ошибся – он должен знать, что вы рядом.

Уважаемый ребенок вырастет взрослым, который не позволит другим его унижать. И уважающий себя.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что в Киевской области в роддоме новорожденному ребенку ошибочно ввели дозу вакцины, что в десятки раз превышает норму, что привело к длительному медицинскому надзору и служебному расследованию.