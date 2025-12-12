Скандал у пологовому: немовля помилково отримало 20 доз вакцин замість однієї

У Київській області новонародженій дитині помилково ввели близько 20 доз вакцини БЦЖ замість однієї, а також одночасно зробили щеплення проти гепатиту. Про це повідомляє ТСН.

Фатальна помилка у пологовому

Інцидент стався в одному з пологових будинків. Після виявлення помилки родина, яка проживає в Боярці, була змушена перейти на постійний медичний контроль стану здоров’я дитини. Немовля перебуває під регулярним наглядом лікарів і щомісяця проходить обстеження на можливий розвиток туберкульозу.

Через надмірну дозу вакцини дитині призначили курс сильнодіючих протитуберкульозних препаратів, які зазвичай застосовують у випадках реального ризику інфекції. Лікування триває вже кілька місяців, а медики продовжують відстежувати можливі ускладнення.

Після розголосу ситуації медсестра, яка здійснювала вакцинацію, звільнилася за власним бажанням. Головного лікаря пологового будинку тимчасово відсторонили від виконання обов’язків.

Службове розслідування підтвердило факт грубого порушення правил вакцинації. За його результатами до медсестри та медичного закладу застосували дисциплінарну відповідальність. Наразі триває перевірка дотримання протоколів зберігання, обліку та введення вакцин у цьому пологовому будинку.



