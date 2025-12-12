Скандал в роддоме: младенец ошибочно получил 20 доз вакцин вместо одной

В Киевской области новорожденному ребенку ошибочно ввели около 20 доз вакцины БЦЖ вместо одной, а также одновременно привили против гепатита. Об этом сообщает ТСН.

Фатальная ошибка в роддоме

Инцидент произошел в одном из роддомов. После обнаружения ошибки семья, проживающая в Боярке, вынуждена была перейти на постоянный медицинский контроль состояния здоровья ребенка. Младенец находится под регулярным наблюдением врачей и ежемесячно проходит обследование по возможному развитию туберкулеза.

Из-за чрезмерной дозы вакцины ребенку назначили курс сильнодействующих противотуберкулезных препаратов, обычно применяемых в случаях реального риска инфекции. Лечение длится уже несколько месяцев, а медики продолжают отслеживать возможные осложнения.

После огласки ситуации медсестра, осуществлявшая вакцинацию, уволилась по собственному желанию. Главного врача роддома временно отстранили от исполнения обязанностей.

Служебное расследование подтвердило факт грубого нарушения правил вакцинации. По его результатам к медсестре и медицинскому учреждению была применена дисциплинарная ответственность. Продолжается проверка соблюдения протоколов хранения, учета и введения вакцин в этом роддоме.



