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Психоз и инсульт: у переболевших коронавирусом диагностируют страшные последствия

У людей, которые переболели COVID-19, выявляют психические заболевания

сегодня, 09:53
Автор:

Мокрик Анастасия

Исследователи из Оксфордского университета установили, что у каждого восьмого человека, переболевшего коронавирусом, в течение полугода после этого диагностируют психическое или же неврологическое заболевание. Об этом сообщает издание The Guardian.

Психоз и инсульт: у переболевших коронавирусом диагностируют страшные последствия

Названы страшные последствия от COVID-19 - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, было обнаружено, что у каждого девятого пациента также были диагностированы депрессия или инсульт. В последнем анализе исследователи обнаружили, что большинство диагнозов, включая инсульт, деменцию и психотические расстройства, чаще ставились после Covid-19, нежели после гриппа или других респираторных инфекций.

Одно из исследований показало, что в течение шести месяцев после выздоровления от коронавируса, почти у 13% были диагностированы первые признаки психических или неврологических заболеваний. По словам доктора Макса Таке из отдела психиатрии Оксфордского университета, COVID-19 был связан с повышенным риском этих диагнозов. Стоит отметить, что заболеваемость была выше у пациентов, которым требовалось стационарное лечение, и особенно у тех, у кого развилось заболевание мозга.

Доказательств того, что коронавирус стоит за этими заболеваниями, нет. Однако исследователи не исключают, что вирус может оказывать влияние на мозг и центральную нервную систему. На данный момент остается неизвестным, насколько долго может сохраняться у переболевших такое состояние. Исследователи работают над этим вопросом. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Украина получит американскую вакцину от коронавируса, а также о том, что Степанов пояснил, использует ли Украина российскую вакцину от коронавируса.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2021/jan/25/covid-linked-to-risk-of-mental-illness-and-brain-disorder-study-suggests
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