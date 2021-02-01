Психоз и инсульт: у переболевших коронавирусом диагностируют страшные последствия

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Мокрик Анастасия
Исследователи из Оксфордского университета установили,
что у каждого восьмого человека, переболевшего коронавирусом, в течение
полугода после этого диагностируют психическое или же неврологическое
заболевание. Об этом сообщает издание The Guardian.
Названы страшные последствия от COVID-19 - фото: из открытых источников
Так, по информации источника, было обнаружено, что у каждого девятого пациента также были диагностированы депрессия или инсульт. В последнем анализе исследователи обнаружили, что большинство диагнозов, включая инсульт, деменцию и психотические расстройства, чаще ставились после Covid-19, нежели после гриппа или других респираторных инфекций.
Одно из исследований показало, что в
течение шести месяцев после выздоровления от коронавируса, почти у 13% были диагностированы первые признаки психических или неврологических заболеваний. По словам доктора Макса Таке из
отдела психиатрии Оксфордского университета, COVID-19 был связан с повышенным риском
этих диагнозов. Стоит отметить, что заболеваемость была выше у пациентов, которым требовалось
стационарное лечение, и особенно у тех, у кого развилось заболевание мозга.
Доказательств того, что коронавирус стоит за этими заболеваниями, нет. Однако исследователи не исключают, что вирус может оказывать влияние на мозг и центральную нервную систему. На данный момент остается неизвестным, насколько долго может сохраняться у переболевших такое состояние. Исследователи работают над этим вопросом.
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