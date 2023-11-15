Пришили ногу задом наперед: уникальная операция украинских врачей

Во Львове врачи провели редкую операцию под названием ротационная пластика. Они повернули ногу больной раком костей девушки на 180 градусов и пришили назад, чтобы нога пациентки продолжила и дальше функционировать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Первое медицинское объединение Львова.

Операция ротационная пластика. Фото: Первое медицинское объединение Львова

За день до рождения девушка Юля из Ивано-Франковска посетила больницу. Она обратилась к врачам из-за ушиба ноги, однако медики провели детальное обследование и обнаружили, что у девушки остеосаркома 2B стадии. Врачи назначили курс химиотерапии, который не смог уничтожить рак, а онкология прогрессировала и могла убить девушку.

Врачи провели несколько консилиумов и решили совершить уникальную операцию для Украины – ротационную пластику. Такое решение было принято из-за агрессивного развития рака, поразившего бедренную кость и обычно приводящего к ампутации. После удачного проведения хирургической операции пациентка вернулась в Ивано-Франковск, где продолжает курсы химиотерапии.

"Когда же нога окончательно заживает и у девушки появится больше сил, она сможет заниматься с физическим терапевтом и разрабатывать ногу", — сообщили врачи.

Ротационная пластика – это хирургическая операция, которая заключается в удалении опухолей рака кости вместе с коленом. Нижнюю конечность вместе со стопой переворачивают на 180 градусов и соединяют с бедренной костью задом наперед. В таком случае стопа будет играть роль колена, что позволит сохранить чувствительность, подвижность конечности и подобрать функциональный протез для пациента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский ветеран с протезом ответил на неудобные вопросы по ампутации.

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