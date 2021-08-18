Премьер-министр сделал важное заявление о вакцинации в Украине

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль уверен, что центры вакцинации на территории страны должны работать как в выходные, так и в праздничные дни. По его словам, они должны принимать желающих сделать прививку постоянно. Об этом премьер сообщил во время правительственного заседания, передает "РБК-Украина".

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

Денис Шмыгаль заявил, что население должно иметь возможность вакцинироваться в удобное время:

"Важно, чтобы на выходные и в праздничные дни люди могли вакцинироваться. В течение выходных и праздничных дней пункты должны работать постоянно и бесперебойно", — сказал премьер-министр.

Напомним, что только вакцинация является действенным способом уберечься от тяжелого течения COVID-19 или возможной смерти. В связи с этим министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что населению страны хотят обеспечить постоянный доступ к вакцинам, даже на выходных или в праздничные дни.

Ранее портал "Комментарии" писал, что вакцина против коронавирусного заболевания CoronaVac, производимая китайской компанией Sinovac Biotech, обладает побочными эффектами, а именно может вызывать временный паралич лицевого нерва, и имеет название паралич Белла. Китайские ученые из Гонконга проанализировали частоту паралича Белла среди людей, возраст которых от 18 до 110 лет, вакцинированных препаратом CoronaVac, на протяжении первых 42 дней после прививки и сравнили с фоновыми показателями среди населения.

При этом ученые акцентировали внимание на том, что защитные и полезные свойства препаратов для вакцинации против COVID-19 гораздо превышают риск нежелательных побочных действий.





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