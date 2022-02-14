Предотвратить инсульт или сердечный приступ: тест на свертывание крови можно будет сделать с помощью смартфона

Сгустки крови образуются естественным образом, чтобы остановить кровотечение, когда кто получил травму. Но тромбы у пациентов с медицинскими проблемами, такими как механические сердечные клапаны или другие сердечные заболевания могут привести к инсульту или сердечному приступу. Вот почему миллионы американцев принимают препараты для разжижения крови, такие как варфарин, затрудняющие свертываемость крови.

Капля крови на пальце - фото из открытых источников

Однако варфарин не является идеальным и требует, чтобы пациенты часто проходили тесты, чтобы убедиться, что их кровь находится в правильном диапазоне — кровь, которая слишком легко сворачивается, все еще может привести к инсульту или сердечному приступу, тогда как не сворачивающаяся кровь может привести к длительному кровотечению после травмы. Чтобы пройти тестирование, пациенты должны либо обратиться в клиническую лабораторию, либо воспользоваться дорогостоящей системой тестирования на дому. Об этом сообщает Science Daily.

Исследователи из Вашингтонского университета разработали новый тест на свертываемость крови, использующий только одну каплю крови, вибрационный двигатель и камеру смартфона. Система включает в себя пластиковую насадку, держащую крошечную чашку под камерой телефона.

Человек добавляет в чашку каплю крови, содержащую мелкую частицу меди и химическое вещество, запускающее процесс свертывания крови. Затем вибрационный двигатель телефона встряхивает чашку, а камера следит за движением замедляющейся частицы, а затем прекращается, когда образуется сгусток. Исследователи показали, что этот метод входит в диапазон точности стандартных полевых устройств.

"Раньше врачи вручную качали пробирки с кровью вперед-назад, чтобы контролировать, сколько времени понадобилось для формирования сгустка. Однако для этого требуется много крови, что делает этот процесс невозможным для использования в домашних условиях. Творческий скачок, который мы здесь совершаем, заключается в том, что мы показываем, что, используя вибрационный двигатель на смартфоне, наши алгоритмы могут делать то же самое. И мы получаем точность, подобную лучшим коммерчески доступным методам ", – сказал старший автор Шьям Холакота, профессор UW Школы компьютерных наук и инженерии Пола Г. Аллена.

Пациентам, которые могут контролировать свой уровень ПТ/МНО по дому, нужно будет обратиться к врачам только в том случае, если тест показал, что результаты выходят за пределы желаемого диапазона.

Исследователи хотели получить недорогое устройство, которое могло бы работать так же, как домашние приборы для измерения сахара в крови для людей с диабетом: человек может уколоть палец и проверить каплю крови.

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