Пойдет ли на спад волна пандемии к новому году – прогнозы и выводы украинских ученых

Рабочая группа НАН моделировала ход эпидемии COVID-19 в Украине. О результатах она сообщила в отчете "Прогноз РГ-55", опубликованном на сайте учреждения.

Долгосрочный (на 3 месяца) прогноз количества новых больных в Украине - скрин отчета НАН

Ученые утверждают, что в течение последних двух недель Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19. Моделирование показывает, что к рождественским и новогодним праздникам волна коронавируса пойдет на убыль. Однако следует учитывать, что ситуация может развиваться неожиданно из-за влияния Европы, где количество заражений растет.

Выводы основываются на количестве положительных ПЦР-тестов — за последние 10 дней их количество уменьшилось на 15%. Это уменьшение еще не отразилось на количестве зарегистрированных больных из-за определенного регулярного отставания. В течение недели кривая заболеваемости пойдет на убыль.

Уровень смертности и загруженность больниц еще будет расти в течение следующей недели, утверждают ученые. Однако дальше эти показатели тоже уменьшатся.

Наблюдаемая летальность равна 3% — это означает, что из 100 человек, у которых обнаружен COVID-19 по состоянию на определенное число, умрут, вероятно, трое. Между тем госпитальная летальность составляет 20% – то есть за 100 человек, госпитализированных по состоянию на определенное число, в среднем умрет пятая часть.

Анализ избыточной смертности, проведенный учеными, говорит о том, что COVID-19 – реальная тяжелая болезнь, а не простой грипп. Избыточная смертность в течение 42 недели 2021 г. – 8 тыс. Для сравнения, в течение 2015-2019 гг. смертность на этой неделе составляла 1,1 тыс. человек. Также, как указано в отчете НАН, число 8 тыс. почему слишком сильно (в 2,5 раза) отличается от количества официальных летальных исходов от COVID-19 (около 3 тыс. человек).

Уровень госпитализации среди вакцинированных и невакцинированных заметно отличается, акцентируют ученые. Для выводов используют показатель инцидентности – количество заболевших в течение семи дней на 100 тыс. населения. Те, кто получил одну дозу вакцины, заражаются и оказываются в больнице на 67% меньше, чем невакцинированы. Вакцинированные двумя дозами заражаются менее 87%.

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Европе издание "Комментарии" публиковало соответствующий материал ранее.





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