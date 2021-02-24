Полтавская область получила вакцину от коронавируса

В Полтавскую область прибыла первая партия вакцин от коронавируса. Вакцинация в регионе начнется с 25 февраля. Об этом сообщает глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов в Facebook.

Вакцинация (фото из открытых источников)

Полтавской области из первой партии выделили 19,3 тысяч доз. С завтрашнего дня вакцинируют более 6,7 тысяч человек, из которых более 4 тысяч — медики. Это работники мобильных бригад по вакцинации, больниц, где принимают больных коронавирусом, работники экстренной медицинской помощи, а также работники и жители специализированных интернатных заведений.

На первом этапе вакцинация будет осуществляться двумя мобильными бригадами из Полтавы и Кременчуга.

Украина договорилась с Индией о поставках 500 тысяч доз вакцины от COVID-19 Covishield, которую изготавливают в индийском Институте сыворотки крови по лицензии британских разработчиков — Оксфордского университета и AstraZeneca.

Напомним, сегодня в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Процесс массовой вакцинации начал врач-реаниматолог Евгений Горенко из Черкасс. Он непосредственно работает с людьми, больными COVID-19, в одном из отделений Черкасской областной больницы. Сообщается, что после того, как Евгений сделал прививку, еще 30 минут за ним наблюдали медработники.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Всемирная организация здравоохранения будет выплачивать компенсации гражданам, которые будут иметь побочные эффекты после вакцинации против коронавируса. Речь идет о жителях 92 стран, участвующих в международной программе COVAX. Украина входит в это число. Подробности читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Препаратом-первопроходцем стала индийская Covishield, производства Oxford / AstraZeneca. Экстренное медицинское применение вакцины Covishield одобрили не только в Министерстве здравоохранения Украины, но и в странах Европейского Союза, Великобритании и, конечно, Индии.









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