ВОЗ будет выплачивать компенсации людям, у которых появятся побочные эффекты от COVID-вакцины

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Кириєнко Анна
Всемирная организация здравоохранения будет выплачивать компенсации гражданам, у которых появятся побочные эффекты после вакцинации против коронавируса. Речь идет о жителях 92 стран, участвующих в международной программе COVAX. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
ВОЗ будет платить деньги людям в которых диагностируют побочные эффекты после прививок. Фото: rbk.ru
Чтобы люди могли получить компенсацию, будет создан специальный сайт. Его запуск запланирован на март 2021 года.
По словам ВОЗ такое решение было принято чтобы наладить справедливость и прозрачность процесса.
Однако представители ВОЗ убеждены, что побочные эффекты — это исключение, которое буде случаться очень редко. Программа будет действовать до лета следующего года минимум.
ВОЗ призывает власти стран, которые самостоятельно поставляют и финансируют вакцинацию, ввести подобную практику.
Напомним, что Украина также участвует в глобальной программе COVAX.
Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Препаратом-первопроходцем стала индийская Covishield, производства Oxford / AstraZeneca.
Экстренное медицинское применение вакцины Covishield одобрили не только в Министерстве здравоохранения Украины, но и в странах Европейского Союза, Великобритании и, конечно, Индии.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что Карен Хадсон-Сэмюэлс, которая раньше работала телеведущей Детройтского телевидения, умерла на следующий день после вакцинации от коронавируса. Ее сердце перестало биться на 68 году жизни. Детали ситуации читайте в нашем материале.
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