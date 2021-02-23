ВОЗ будет выплачивать компенсации людям, у которых появятся побочные эффекты от COVID-вакцины

Всемирная организация здравоохранения будет выплачивать компенсации гражданам, у которых появятся побочные эффекты после вакцинации против коронавируса. Речь идет о жителях 92 стран, участвующих в международной программе COVAX. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

ВОЗ будет платить деньги людям в которых диагностируют побочные эффекты после прививок. Фото: rbk.ru

Чтобы люди могли получить компенсацию, будет создан специальный сайт. Его запуск запланирован на март 2021 года.

"Предоставляя единовременную компенсацию без обвинения при полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX направлена на значительное сокращение необходимости обращения в суды, которые являются потенциально длительным и дорогостоящим процессом", — отметили в организации.

По словам ВОЗ такое решение было принято чтобы наладить справедливость и прозрачность процесса.

Однако представители ВОЗ убеждены, что побочные эффекты — это исключение, которое буде случаться очень редко. Программа будет действовать до лета следующего года минимум.

ВОЗ призывает власти стран, которые самостоятельно поставляют и финансируют вакцинацию, ввести подобную практику.

Напомним, что Украина также участвует в глобальной программе COVAX.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали первую вакцину от коронавируса. Препаратом-первопроходцем стала индийская Covishield, производства Oxford / AstraZeneca.

Экстренное медицинское применение вакцины Covishield одобрили не только в Министерстве здравоохранения Украины, но и в странах Европейского Союза, Великобритании и, конечно, Индии.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что Карен Хадсон-Сэмюэлс, которая раньше работала телеведущей Детройтского телевидения, умерла на следующий день после вакцинации от коронавируса. Ее сердце перестало биться на 68 году жизни. Детали ситуации читайте в нашем материале.

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