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Польша сообщила о рекордном количестве смертей от Covid-19: 75% умерших были невакцинированными

В Польше продолжается четвертая волна пандемии

сегодня, 11:26
Автор:

Карина Ожерельева
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В среду, 29 декабря, Польша сообщила о 794 смертельных исходах от COVID, являющихся наибольшим количеством в четвертой волне пандемии. Такое заявление сделал заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска, добавив, что эта цифра может являться результатом задержки отчетности из-за рождественских праздников. Об этом сообщает Reuters.

Польша сообщила о рекордном количестве смертей от Covid-19: 75% умерших были невакцинированными

Врачи в Covid-отделении - фото из открытых источников

По словам Вальдемара Краска, более 75% умерших были непривиты.

"Я думаю, что сейчас мы переживаем пик количества умирающих людей", – сказал Вальдемар Краска частному телеканалу Polsat News.

В Польше наблюдается стабильно высокий уровень ежедневных инфекций, хотя вариант Omicron там еще не закрепился.

В среду, 29 декабря, Польша сообщила о 15 571 новой инфекции COVID-19, что на 13% меньше чем неделю назад, сказал Краска. По состоянию на вторник, 28 декабря, в стране было всего 25 подтвержденных случаев заболевания Omicron.

Как сообщали ранее "Комментарии", исследования южноафриканских ученых показывают, что инфекция Omicron повышает нейтрализующий иммунитет против штамма Delta коронавируса. Исследование, еще не прошедшее рецензирование, показало, что люди, которые были инфицированы Omicron, особенно те, которые были вакцинированы, производили повышенный иммунитет к штамму Delta. В анализе приняли участие 33 вакцинированных и невакцинированных человека, которые были инфицированы штаммом Omicron в Южной Африке.

Также "Комментарии" писали, что кожная сыпь может указывать на заражение штаммом "Омикрон". Ранее учёные установили, что большинство проявлений нового варианта инфекции напоминают обычную простуду. Врачи и ученые, проанализировавшие данные программы ZOE Covid Symptom, пришли к выводу, что именно сыпь на коже может стать основным симптомом штамма "Омикрон".


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/poland-reports-highest-daily-number-covid-related-deaths-fourth-wave-2021-12-29/
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