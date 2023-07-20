Подросток пережил «внутреннее обезглавливание»: врачи часами боролись за его жизнь

12-летний Сулейман Хасан из Палестины во время обычной велопрогулки попал в серьезную аварию, которая привела к "внутреннему обезглавлению". Врачи в Иерусалиме провели сложную операцию по фиксации головы и указывают, что это настоящее чудо. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Times of Israel.



Подросток пережил "внутреннее обезглавливание". Фото из открытых источников

Доктор Охад Эйнав, руководивший операцией, заявил, что операция "была очень сложная и продолжалась несколько часов". По его словам, случай чрезвычайно редок и мало пациентов выживает после операции.

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"Наша команда врачей во главе с Охадом Эйнавом успешно прикрепила голову 12-летнему мальчику после тяжелой аварии на велосипеде. Хирургия, включавшая новые методики и новейшие технологии, спасла ему жизнь вопреки всему. Его выздоровление было просто чудом", — заявили в медицинском центре, где проходила операция.

Операция была проведена в июне, но врачи внимательно наблюдали месяц за состоянием здоровья 12-летнего парня прежде чем объявить об удачном результате. Подростка выписали домой.





Под названием "внутреннее обезглавливание" медики называют атланто-аксиальный вывих, который не является обезглавлением в традиционном понимании. При нем череп отделен от позвоночника, хотя технически голова остается прикреплена к телу мышцами и спинным мозгом.

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