logo

BTC/USD

29741.03

ETH/USD

1888.79

LTC/USD

92.01

USD/UAH

37.15

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Подросток пережил «внутреннее обезглавливание»: врачи часами боролись за его жизнь
commentss НОВОСТИ Все новости

Подросток пережил «внутреннее обезглавливание»: врачи часами боролись за его жизнь

Врачи, спасшие жизнь парню, говорят о медицинском чуде из-за редкого случая с "внутренним обезглавлением" подростка.

сегодня, 17:57
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

12-летний Сулейман Хасан из Палестины во время обычной велопрогулки попал в серьезную аварию, которая привела к "внутреннему обезглавлению". Врачи в Иерусалиме провели сложную операцию по фиксации головы и указывают, что это настоящее чудо. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Times of Israel.

Подросток пережил «внутреннее обезглавливание»: врачи часами боролись за его жизнь

Подросток пережил "внутреннее обезглавливание". Фото из открытых источников

Доктор Охад Эйнав, руководивший операцией, заявил, что операция "была очень сложная и продолжалась несколько часов". По его словам, случай чрезвычайно редок и мало пациентов выживает после операции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Наша команда врачей во главе с Охадом Эйнавом успешно прикрепила голову 12-летнему мальчику после тяжелой аварии на велосипеде. Хирургия, включавшая новые методики и новейшие технологии, спасла ему жизнь вопреки всему. Его выздоровление было просто чудом", — заявили в медицинском центре, где проходила операция.

Операция была проведена в июне, но врачи внимательно наблюдали месяц за состоянием здоровья 12-летнего парня прежде чем объявить об удачном результате. Подростка выписали домой. 

Подросток пережил «внутреннее обезглавливание»: врачи часами боролись за его жизнь - фото 2

Под названием "внутреннее обезглавливание" медики называют атланто-аксиальный вывих, который не является обезглавлением в традиционном понимании. При нем череп отделен от позвоночника, хотя технически голова остается прикреплена к телу мышцами и спинным мозгом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили, в каком возрасте безопаснее всего заводить детей.

Также "Комментарии" писали о британце, который решил сделать себе хорошую улыбку у турецких врачей. Теперь он хочет удалить все зубы из-за ошибки стоматологов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.timesofisrael.com/hadassah-surgeons-reattach-boys-head-to-his-neck-after-internal-decapitation/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!