Почему возросла потребность в кислородной поддержке больных COVID-19 - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины сообщает о ситуации с кислородом в медицинских учреждениях, где лечат от коронавирусного заболевания.

Больные на COVID-19 нуждаются в большем количестве кислорода для выживания - иллюстративное фото из сети

Потребность в кислороде среди госпитализированных больных выросла за месяц на треть. Минздрав объясняет это особенностями штамма Delta: пациентам для выживания необходимо больше кислорода.

По состоянию на 7 ноября украинские больницы потребляли в течение суток 378,3 тонн жидкого газа, свидетельствует инфографика министерства. В среднем по стране коек с кислородом занято 65,7% (на 11 сентября 2021 г.). Ноябрьское потребление отличается от октябрьского на 100 тонн, а весной больные нуждались в кислороде в 5-6 раз меньше.





Количество баллонов с газообразным кислородом, потребляемые больницами за сутки, также возросло. 7 ноября использовано 11594 баллона – это на 40% больше, чем месяц назад в октябре (6841 балл.).

Из-за планового ремонта на профильных предприятиях недавно возник дефицит кислорода в больницах. Минздрав напоминает, что его перекрыли срочными поставками из Польши – в страну завезли 1800 тонн газа. Сейчас во всех медицинских учреждениях, по его информации, полностью закрыты неотложные потребности в кислороде – и в жидком, и в газообразном состоянии.

Чтобы больные бесперебойно получали спасательный газ, был принят ряд мер. В частности, украинские производители освобождены от ряда налогов и выплат. Также больницам разрешено использовать кроме медицинского и технический газ. Министерство инфраструктуры гарантирует, что при необходимости дефицит как можно быстрее будет перекрыт поставками из Румынии, Венгрии, Польши.

Украинские предприятия на сутки производят 400 тонн кислорода – этого медицинским учреждениям пока хватает.

Самая высокая загруженность койкомест с кислородом – в Донецкой области (80,2%), указывает Минздрав. Последние несколько дней есть тенденция к уменьшению загруженности этих коек – за 3 дня в 15% регионов этот показатель упал ниже критического значения (65%).

Согласно прогнозам украинских ученых, волна заболеваемости дальше должна пойти на спад, если страну не затронет европейский рост новых случаев заражения. Подробнее об этом можно прочитать в статье, которую издание "Комментарии" публиковало ранее .

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