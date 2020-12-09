Почему вакцина AstraZeneca может оказаться намного эффективней, чем любая другая

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Любовь Блажко
Оксфордский университет и AstraZeneca представили результаты испытаний вакцины против COVID-19 и теперь у общества появилось еще больше вопросов.
Вакцина AstraZeneca. Фото: cnn.com
Заявленная средняя эффективность в 70% оказалась значительно ниже, чем у двух других ведущих кандидатов — Moderna и Pfizer — от 94,5% до 95%.
Несмотря на это, оксфордская вакцина в ближайшем будущем может оказаться более эффективной для мира, чем две другие. Так, эксперты уверены, что AstraZeneca может стать лидером в обеспечении вакцинацией для более бедных стран, которым это необходимо уже сейчас.
AstraZeneca пообещала поставить сотни миллионов доз в страны с низким и средним уровнем дохода и доставить вакцину этим странам на некоммерческой основе. Вакцина, разработанная в Оксфордском университете в Англии, значительно дешевле, чем другие вакцины.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, может ли вакцина от COVID-19 влиять на генетический код человека. Вакцина от COVID-19 разрабатывается, как РНК-вакцина. Она необходима для того, чтобы стимулировать иммунную реакцию организма и выработку антител, плюс, связывать патоген. Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий в своем интервью.
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