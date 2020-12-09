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Почему вакцина AstraZeneca может оказаться намного эффективней, чем любая другая

Оксфордская вакцина в ближайшем будущем может оказаться более эффективной для мира, чем две другие

сегодня, 15:05
Автор:

Любовь Блажко

Оксфордский университет и AstraZeneca представили результаты испытаний вакцины против COVID-19 и теперь у общества появилось еще больше вопросов.

Почему вакцина AstraZeneca может оказаться намного эффективней, чем любая другая

Вакцина AstraZeneca. Фото: cnn.com

Заявленная средняя эффективность в 70% оказалась значительно ниже, чем у двух других ведущих кандидатов — Moderna и Pfizer — от 94,5% до 95%.

Несмотря на это, оксфордская вакцина в ближайшем будущем может оказаться более эффективной для мира, чем две другие. Так, эксперты уверены, что AstraZeneca может стать лидером в обеспечении вакцинацией для более бедных стран, которым это необходимо уже сейчас. 

"Вакцина Pfizer намерена вводить начальные дозы вакцины в ЕС и США. И поставки Moderna будут связаны с США, по крайней мере, в первой половине 2021 года, поэтому AstraZeneca может оказаться спасением для всего остального мира", — заявила CNN Андреа Тейлор, заместитель директора программ Duke Global Health Innovation Center.

AstraZeneca пообещала поставить сотни миллионов доз в страны с низким и средним уровнем дохода и доставить вакцину этим странам на некоммерческой основе. Вакцина, разработанная в Оксфордском университете в Англии, значительно дешевле, чем другие вакцины.

"Я думаю, что это единственная вакцина, которую можно использовать в этих условиях уже сегодня", — сказала CNN Азра Гани, заведующая отделением эпидемиологии инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, может ли вакцина от COVID-19 влиять на генетический код человека. Вакцина от COVID-19 разрабатывается, как РНК-вакцина. Она необходима для того, чтобы стимулировать иммунную реакцию организма и выработку антител, плюс, связывать патоген. Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий в своем интервью. 


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/28/health/oxford-astrazeneca-vaccines-developing-countries-intl/index.html
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