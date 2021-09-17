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Почему в Украине разрешили комбинировать вакцины Moderna и Pfizer

Первая прививка проведения вакциной Moderna, второе - можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech и наоборот

сегодня, 14:10
Автор:

Хмільовська Інна

Министерство здравоохранения Украины позволило комбинировать вакцины Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Об этом Минздрав отмечает в телеграмме-канале.

Почему в Украине разрешили комбинировать вакцины Moderna и Pfizer

Moderna и Pfizer, фото с открытых источников

Отныне, если первая прививка гражданину провели вакциной Moderna, второе — можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech и наоборот.

"В случае, когда первая прививка проведения вакциной Moderna, второе — можно делать Comirnaty / Pfizer-BioNTech и наоборот", — говорится в сообщении.

Интервал между первой и второй дозами составит 28 дней, отметили в Минздраве. В Минздраве заверили, что комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty / Pfizer-BioNTech — безопасное и эффективное.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2022 году на украинцам следует готовиться к ревакцинации — введение третьей дозы. На повестку дня экспертов по вопросам иммунопрофилактики вынесен ряд вопросов среди которых и возможность вакцинации детей от 12 лет. Также среди важных вопросов повестки дня целесообразности введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для людей из группы риска, имели тяжелое течение болезни и чей организм плохо реагирует на вакцинацию. После рассмотрения этих вопросов группа экспертов предоставит свои рекомендации и выводы Министерству здравоохранения.

Напомним, в Минздраве рассказали, когда теперь можно получить Ковид-сертификаты . Так называемый желтый сертификат позволит избежать карантина желтого уровня. Он будет действовать 120 дней. А зеленый, когда человек получил две дозы вакцины, будет означать о полном курсе защиты и снятия всех ограничений. Документ будет пригодным 365 дней.



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Источник: https://moz.gov.ua/
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