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Почему в США обеспокоены опасностью "мю"-штамма коронавируса

Данная вариация коронавируса вызывает беспокойство у специалистов

5 сентября 2021, 22:30
Автор:

Хмільовська Інна

Доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента Байдена, заявил в воскресенье, 5 сентября, что ревакцинальные уколы для американцев, получивших двухдозовую вакцину COVID-19 Moderna, могут быть не готовы к 20 сентября, когда администрация Байдена заявила, что начнет внедрять дополнительные вакцины — уколы для вакцинированных взрослых, которые могут облегчить течение болезни из-за заражения "мю"-штаммом.

Почему в США обеспокоены опасностью "мю"-штамма коронавируса

Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников

По его словам, эксперты внимательно наблюдают за мутациями COVID-19 и к "мю"-штамму относятся очень серьезно. При этом иммунолог подчеркнул, что на территории США сейчас по-прежнему доминирует "дельта"-штамм вируса.

Коронавирус активно мутирует, поэтому ученые вынуждены наблюдать за новыми штаммами и тем, как они влияют на человеческий организм, какие новые симптомы и реакции провоцируют.

Фаучи и высшие федеральные чиновники здравоохранения объявили в августе, что вакцинированные американцы должны будут получить ревакцинацию через восемь месяцев после получения второй дозы вакцины при условии одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Администрация заявила, что готова начать предлагать бустеры на неделе 20 сентября, причем вакцинацию в первую очередь сделают те, кто первыми прошли вакцинацию — медицинские работники, обитатели домов престарелых и пожилые люди.

Фаучи отметил, что данная вариация вызывает беспокойство у специалистов. По его словам, эксперты внимательно наблюдают за мутациями COVID-19 и к "мю"-штамму относятся очень серьезно, но на территории США, как и раньше больше всего "дельта"-штамма коронавируса.

Также читайте на "Комментариях" — совсем скоро в мире появится еще одна вакцина против коронавируса. Испытания ее эффективности и безвредности вышли на завершающую стадию. В этот раз отметились турецкие ученые и медики.


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Источник: https://www.cbsnews.com/video/fauci-says-moderna-boosters-might-not-be-ready-by-september-20/#x
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comments

Обсуждения

Иван Сирко

5 сентября 2021, 21:39

Достали своими штамами вирусами, сами их по на создают и ставят эксперименты над человечеством. Фармацевтические корпорации большое зло.

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