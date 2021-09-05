Почему в США обеспокоены опасностью "мю"-штамма коронавируса

Доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента Байдена, заявил в воскресенье, 5 сентября, что ревакцинальные уколы для американцев, получивших двухдозовую вакцину COVID-19 Moderna, могут быть не готовы к 20 сентября, когда администрация Байдена заявила, что начнет внедрять дополнительные вакцины — уколы для вакцинированных взрослых, которые могут облегчить течение болезни из-за заражения "мю"-штаммом.

Вакцина от коронавируса, фото с открытых источников

По его словам, эксперты внимательно наблюдают за мутациями COVID-19 и к "мю"-штамму относятся очень серьезно. При этом иммунолог подчеркнул, что на территории США сейчас по-прежнему доминирует "дельта"-штамм вируса.

Коронавирус активно мутирует, поэтому ученые вынуждены наблюдать за новыми штаммами и тем, как они влияют на человеческий организм, какие новые симптомы и реакции провоцируют.



Фаучи и высшие федеральные чиновники здравоохранения объявили в августе, что вакцинированные американцы должны будут получить ревакцинацию через восемь месяцев после получения второй дозы вакцины при условии одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Администрация заявила, что готова начать предлагать бустеры на неделе 20 сентября, причем вакцинацию в первую очередь сделают те, кто первыми прошли вакцинацию — медицинские работники, обитатели домов престарелых и пожилые люди.

Фаучи отметил, что данная вариация вызывает беспокойство у специалистов. По его словам, эксперты внимательно наблюдают за мутациями COVID-19 и к "мю"-штамму относятся очень серьезно, но на территории США, как и раньше больше всего "дельта"-штамма коронавируса.



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