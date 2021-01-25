Почему усиленный карантин нужно ввести снова: объяснение специалиста

Украина прошла только часть пути, который необходим для снижения количества случаев заражения коронавирусом. Такое заявление сделал доктор медицинских наук и врач-иммунолог Андрей Волянский.

Почему усиленный карантин нужно ввести снова. Фото: unsplash

По словам специалиста, положительного результата удалось достигнуть благодаря введению январского локдауна. Несмотря на это, в скором времени возможно ухудшение ситуации в Украине.

"Это (усиленный карантин) мощный инструмент, но мы не можем им воспользоваться еще раз в ближайшее время и в этом я вижу риск", – заявил Андрей Волянский.

Кроме того, он отметил, что если в следующие недели будет большое количество летальных случав за сутки, то снова придется ввести жесткий карантин в стране.

Коллективный иммунитет

В скором времени украинцы получат так называемый коллективный иммунитет. Только произойдет это не благодаря вакцинации, а благодаря инфицированию. Если на данный момент около 30 процентов зараженных, то к маю цифра может увеличиться до 50.

Также специалист добавил, что вакцины, которую должна получить Украина (меньше миллиона доз) хватит, чтобы сделать прививки 300 тысячам украинцев по 2 дозы. А если Украина не получит вакцину в самое ближайшее время, то необходимо будет защищать людей из группы риска, чтобы их спасти.

Как сообщало издание "Комментарии", почему украинцы боятся делать прививки против COVID-19. Украинцы не хотят делать прививки против коронавируса, потому что перестали доверять государственным институтам. Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный советник Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская.

Врач добавила, что вероятней всего, что коронавирус будет сезонным заболеванием. Что означает, что иммунизацию нужно будет проводить вовремя.

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