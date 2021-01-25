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Почему усиленный карантин нужно ввести снова: объяснение специалиста

В случае того, если в ближайшие недели в стране будет 300 – 400 летальных случаев за сутки – нужно еще раз применить усиленный карантин

сегодня, 15:20
Автор:

Любовь Блажко

Украина прошла только часть пути, который необходим для снижения количества случаев заражения коронавирусом. Такое заявление сделал доктор медицинских наук и врач-иммунолог Андрей Волянский. 

Почему усиленный карантин нужно ввести снова: объяснение специалиста

Почему усиленный карантин нужно ввести снова. Фото: unsplash

По словам специалиста, положительного результата удалось достигнуть благодаря введению январского локдауна. Несмотря на это, в скором времени возможно ухудшение ситуации в Украине. 

"Это (усиленный карантин) мощный инструмент, но мы не можем им воспользоваться еще раз в ближайшее время и в этом я вижу риск", – заявил Андрей Волянский. 

Кроме того, он отметил, что если в следующие недели будет большое количество летальных случав за сутки, то снова придется ввести жесткий карантин в стране. 

Коллективный иммунитет

В скором времени украинцы получат так называемый коллективный иммунитет. Только произойдет это не благодаря вакцинации, а благодаря инфицированию. Если на данный момент около 30 процентов зараженных, то к маю цифра может увеличиться до 50. 

Также специалист добавил, что вакцины, которую должна получить Украина (меньше миллиона доз) хватит, чтобы сделать прививки 300 тысячам украинцев по 2 дозы. А если Украина не получит вакцину в самое ближайшее время, то необходимо будет защищать людей из группы риска, чтобы их спасти. 

Как сообщало издание "Комментарии", почему украинцы боятся делать прививки против COVID-19. Украинцы не хотят делать прививки против коронавируса, потому что перестали доверять государственным институтам. Такое заявление сделала врач-инфекционист, внештатный советник Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская. 
Врач добавила, что вероятней всего, что коронавирус будет сезонным заболеванием. Что означает, что иммунизацию нужно будет проводить вовремя. 


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Источник: https://healthy.24tv.ua/ru/pochemu-usilennyj-karantin-nuzhno-vvesti-novosti-ukrainy-i-mira_n1522340
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Обусуждения

Александр

сегодня, 15:54

Если Вы еще не успели заразиться COVID - 19 ситуацию можно исправить: сделайте быстро придуманную прививку от любого производителя. Последствия этого всемирного эксперимента для Вашего организма могут быть различными, вплоть до траурного марша Шопена в Вашу честь. Безусловно, ответственность за неблагополучный исход никто не понесет. А чтобы народ не увиливал от участия в эксперименте, есть много способов принуждения для отказавшихся быть подопытными (не пускать в магазины, на работу и т.п.).

Вітьок з Борщагівки.

сегодня, 15:41

За даними Держстату смертність за минулі роки не більше (навіть менша) чим за попередні. Пандемія на марші!

999

сегодня, 15:33

А кто кормить будет и оплачивать коммуналку?

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