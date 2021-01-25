Почему усиленный карантин нужно ввести снова: объяснение специалиста

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Любовь Блажко
Украина прошла только часть пути, который необходим для снижения количества случаев заражения коронавирусом. Такое заявление сделал доктор медицинских наук и врач-иммунолог Андрей Волянский.
Почему усиленный карантин нужно ввести снова. Фото: unsplash
По словам специалиста, положительного результата удалось достигнуть благодаря введению январского локдауна. Несмотря на это, в скором времени возможно ухудшение ситуации в Украине.
Кроме того, он отметил, что если в следующие недели будет большое количество летальных случав за сутки, то снова придется ввести жесткий карантин в стране.
Коллективный иммунитет
В скором времени украинцы получат так называемый коллективный иммунитет. Только произойдет это не благодаря вакцинации, а благодаря инфицированию. Если на данный момент около 30 процентов зараженных, то к маю цифра может увеличиться до 50.
Также специалист добавил, что вакцины, которую должна получить Украина (меньше миллиона доз) хватит, чтобы сделать прививки 300 тысячам украинцев по 2 дозы. А если Украина не получит вакцину в самое ближайшее время, то необходимо будет защищать людей из группы риска, чтобы их спасти.
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Новости
Александр
сегодня, 15:54
Если Вы еще не успели заразиться COVID - 19 ситуацию можно исправить: сделайте быстро придуманную прививку от любого производителя. Последствия этого всемирного эксперимента для Вашего организма могут быть различными, вплоть до траурного марша Шопена в Вашу честь. Безусловно, ответственность за неблагополучный исход никто не понесет. А чтобы народ не увиливал от участия в эксперименте, есть много способов принуждения для отказавшихся быть подопытными (не пускать в магазины, на работу и т.п.).
Вітьок з Борщагівки.
сегодня, 15:41
За даними Держстату смертність за минулі роки не більше (навіть менша) чим за попередні. Пандемія на марші!
999
сегодня, 15:33
А кто кормить будет и оплачивать коммуналку?