logo
Русский Українська

BTC/USD

47279.43

ETH/USD

3221.10

LTC/USD

164.20

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Почему коронавирус в Украине превышает даже самые пессимистические прогнозы
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему коронавирус в Украине превышает даже самые пессимистические прогнозы

Пандемия нанесла сильный удар не только по Украине, но и по Европейскому Союзу

сегодня, 16:20
Автор:

Хмільовська Інна

В пятницу, 1 октября, в Украине обнаружили рекордное количество инфицированных коронавируса пациентов. Сегодня Украина пересекла границу в 12 034 инфицированных в сутки. Этот показатель продолжает превышать даже самые пессимистические прогнозы. Об этом сообщили в пресс служба Минздравом.

Почему коронавирус в Украине превышает даже самые пессимистические прогнозы

Карантин, фото с открытых источников

Единственный способ уменьшить количество новых случаев заражения COVID-19 — вакцинация и соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Каждый украинец должен заботиться о своем здоровье и здоровье своего окружения.

Несмотря на все преимущества вакцинации против коронавируса, у некоторых людей она может вызвать побочные реакции. Какова их допустимая норма по медицинским протоколам, а какие могут вызвать беспокойство.

Пандемия нанесла сильный удар не только по Украине, но и по Европейскому Союзу. Но после первоначального шока европейцы начали обдумывать, как бороться с последствиями Covid-19. Европейские лидеры увидели, в каком направлении они начали двигаться через Covid-19 и вовремя остановились. Пандемия, которая сначала разделила страны, может стать катализатором более тесного союза, путь к которому так долго искали.

Напомним, в Минздраве рассказали, как отличить атипичные симптомы "Дельта" -штама коронавируса. По словам Игоря Кузина, клинические исследования продолжаются и пока рано говорить о конкретных симптомы, подтверждающие "Дельта" -штам. Кузин отметил, рано говорить о том, что "Дельта" -штам коронавируса сопровождается кишечными расстройствами. Из общего количества заболеваний таких случаев всего 5-7%.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ