Почему коронавирус в Украине превышает даже самые пессимистические прогнозы

В пятницу, 1 октября, в Украине обнаружили рекордное количество инфицированных коронавируса пациентов. Сегодня Украина пересекла границу в 12 034 инфицированных в сутки. Этот показатель продолжает превышать даже самые пессимистические прогнозы. Об этом сообщили в пресс служба Минздравом.

Карантин, фото с открытых источников

Единственный способ уменьшить количество новых случаев заражения COVID-19 — вакцинация и соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Каждый украинец должен заботиться о своем здоровье и здоровье своего окружения.

Несмотря на все преимущества вакцинации против коронавируса, у некоторых людей она может вызвать побочные реакции. Какова их допустимая норма по медицинским протоколам, а какие могут вызвать беспокойство.

Пандемия нанесла сильный удар не только по Украине, но и по Европейскому Союзу. Но после первоначального шока европейцы начали обдумывать, как бороться с последствиями Covid-19. Европейские лидеры увидели, в каком направлении они начали двигаться через Covid-19 и вовремя остановились. Пандемия, которая сначала разделила страны, может стать катализатором более тесного союза, путь к которому так долго искали.



Напомним, в Минздраве рассказали, как отличить атипичные симптомы "Дельта" -штама коронавируса. По словам Игоря Кузина, клинические исследования продолжаются и пока рано говорить о конкретных симптомы, подтверждающие "Дельта" -штам. Кузин отметил, рано говорить о том, что "Дельта" -штам коронавируса сопровождается кишечными расстройствами. Из общего количества заболеваний таких случаев всего 5-7%.







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