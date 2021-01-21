Почему долгожители могут легко переносить COVID-19: объяснение ученых

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Любовь Блажко
Специалистам удалось узнать, в чем заключается секрет легкого течения коронавируса у долгожителей. Оказалось, все дело в иммунной системе. Об этом пишет издание "La Repubblica".
Почему долгожители могут легко переносить COVID-19. Фото: unsplash
Ученые из Испании провели научное исследование, в ходе которого проанализировали образцы двух людей старше 100 лет, излечившихся и избежавших серьезных проблем со здоровьем.
Эксперты выявили одну немаловажную особенность: у долгожителей, по сравнению с молодым поколением людей, очень низкие значения некоторых белков, которые связаны с воспалением. Ученые обнаружили, что в их составе есть много противовоспалительных веществ, которые отвечают за контроль иммунного ответа.
У пожилых людей, которые смогли победить коронавирусную инфекцию, есть "термостат". Он отвечает за регулировку температуры воспаления, а также контролирует ответ иммунной системы, — резюмировали ученые.
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