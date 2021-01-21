Почему долгожители могут легко переносить COVID-19: объяснение ученых

Специалистам удалось узнать, в чем заключается секрет легкого течения коронавируса у долгожителей. Оказалось, все дело в иммунной системе. Об этом пишет издание "La Repubblica".

Почему долгожители могут легко переносить COVID-19. Фото: unsplash

Ученые из Испании провели научное исследование, в ходе которого проанализировали образцы двух людей старше 100 лет, излечившихся и избежавших серьезных проблем со здоровьем.

Эксперты выявили одну немаловажную особенность: у долгожителей, по сравнению с молодым поколением людей, очень низкие значения некоторых белков, которые связаны с воспалением. Ученые обнаружили, что в их составе есть много противовоспалительных веществ, которые отвечают за контроль иммунного ответа.

У пожилых людей, которые смогли победить коронавирусную инфекцию, есть "термостат". Он отвечает за регулировку температуры воспаления, а также контролирует ответ иммунной системы, — резюмировали ученые.

Как сообщало издание "Комментарии", у кого риск умереть от коронавируса самый высокий. Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль составил портрет человека, для которого коронавирус может нести смертельную угрозу. Больше всего вирус является опасным для полных мужчин пожилого возраста, у которых есть проблемы с сердцем, сахарный диабет и гипертония.

Также мы писали, в каких странах сделали больше всего прививок от коронавируса. Лидерами остаются вакцины от Pfizer и BioNTech. Их разрешили использовать в США, Канаде, Ближнем Востоке и Европе. Что касается вакцины Moderna, то ее одобрили для использования в Канаде, Израиле, США и Европе. Исследования продемонстрировали, что вакцины эффективны на 95 процентов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!