logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.01.2021

BTC/USD

32588.15

ETH/USD

1247.84

LTC/USD

136.42

НБУ 21.01.2021

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Почему долгожители могут легко переносить COVID-19: объяснение ученых
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему долгожители могут легко переносить COVID-19: объяснение ученых

У долгожителей, победивших коронавирус, есть своего рода "термостат"

сегодня, 14:09
Автор:

Любовь Блажко

Специалистам удалось узнать, в чем заключается секрет легкого течения коронавируса у долгожителей. Оказалось, все дело в иммунной системе. Об этом пишет издание "La Repubblica". 

Почему долгожители могут легко переносить COVID-19: объяснение ученых

Почему долгожители могут легко переносить COVID-19. Фото: unsplash

Ученые из Испании провели научное исследование, в ходе которого проанализировали образцы двух людей старше 100 лет, излечившихся и избежавших серьезных проблем со здоровьем. 

Эксперты выявили одну немаловажную особенность: у долгожителей, по сравнению с молодым поколением людей, очень низкие значения некоторых белков, которые связаны с воспалением. Ученые обнаружили, что в их составе есть много противовоспалительных веществ, которые отвечают за контроль иммунного ответа.

У пожилых людей, которые смогли победить коронавирусную инфекцию, есть "термостат". Он отвечает за регулировку температуры воспаления, а также контролирует ответ иммунной системы, — резюмировали ученые. 

Как сообщало издание "Комментарии", у кого риск умереть от коронавируса самый высокий. Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль составил портрет человека, для которого коронавирус может нести смертельную угрозу. Больше всего вирус является опасным для полных мужчин пожилого возраста, у которых есть проблемы с сердцем, сахарный диабет и гипертония.
Также мы писали, в каких странах сделали больше всего прививок от коронавируса. Лидерами остаются вакцины от Pfizer и BioNTech. Их разрешили использовать в США, Канаде, Ближнем Востоке и Европе. Что касается вакцины Moderna, то ее одобрили для использования в Канаде, Израиле, США и Европе. Исследования продемонстрировали, что вакцины эффективны на 95 процентов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2021/01/20/news/il_segreto_dei_centenari_che_hanno_battuto_il_coronavirus-283516857/?ref=RHTP-BH-I281217261-P10-S1-T1
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ