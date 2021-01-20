У кого риск умереть от коронавируса самый высокий: врач назвал категорию людей

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Любовь Блажко
Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль составил портрет человека, для которого коронавирус может нести смертельную угрозу. Больше всего вирус является опасным для полных мужчин пожилого возраста, у которых есть проблемы с сердцем, сахарный диабет и гипертония. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Obozrevatel TV.
Коронавирус Украина сегодня. Фото: unsplash
Специалист объяснил, что нельзя утверждать это совершенно точно, поскольку это лишь его предположения. Но при наличии данных характеристик, факторы риска остаются высокими.
По словам эксперта, при коронавирусе у этой категории людей могут возникнуть осложнения из-за определенных препаратов. Лекарства, которые назначит врач, могут негативно отразиться на больных органах человека. Поэтому людям, которые находятся в группе повышенного риска, следует назначать другую, более щадящую терапию.
К примеру, если пациенту 80 лет, то ему не следует давать те же препараты, что и людям другой возрастной категории. Ему нужно все давать на кончике иглы, иначе появляется риск отправить человека на тот свет своей неосторожностью.
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