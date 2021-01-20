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У кого риск умереть от коронавируса самый высокий: врач назвал категорию людей

Врач-анестезиолог составил портрет человека, для которого COVID-19 наиболее опасен

сегодня, 16:47
Автор:

Любовь Блажко

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль составил портрет человека, для которого коронавирус может нести смертельную угрозу. Больше всего вирус является опасным для полных мужчин пожилого возраста, у которых есть проблемы с сердцем, сахарный диабет и гипертония. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала Obozrevatel TV. 

У кого риск умереть от коронавируса самый высокий: врач назвал категорию людей

Коронавирус Украина сегодня. Фото: unsplash

Специалист объяснил, что нельзя утверждать это совершенно точно, поскольку это лишь его предположения. Но при наличии данных характеристик, факторы риска остаются высокими. 

"Коронавирус – это поражение всех систем и органов. В частности, это поражение нервной системы, включая клетки мозга. Болезни сердца – это фактор риска, так как резервы у человека с такими заболеваниями гораздо меньше, чем у здорового", – добавил Бриль. 

По словам эксперта, при коронавирусе у этой категории людей могут возникнуть осложнения из-за определенных препаратов. Лекарства, которые назначит врач, могут негативно отразиться на больных органах человека. Поэтому людям, которые находятся в группе повышенного риска, следует назначать другую, более щадящую терапию. 

К примеру, если пациенту 80 лет, то ему не следует давать те же препараты, что и людям другой возрастной категории. Ему нужно все давать на кончике иглы, иначе появляется риск отправить человека на тот свет своей неосторожностью. 

Как сообщало издание "Комментарии", Голубовская назвала препарат, который спасает жизни украинцев от коронавируса. Ведущий инфекционист Украины, профессор Ольга Голубовская на своей странице в социальных сетях рассказала, какие препараты являются эффективными в борьбе с COVID-19. Было проведено новое научное исследование, которое продемонстрировало высокую эффективность препаратов. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/tv/pdsmdny210111bryl-mp4.htm?_gl=1*kz7fc1*_ga*NTUyNDQxNTYxLjE1ODY4NTIyOTM.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxMTE0OTA5Mi4yNTguMS4xNjExMTQ5NjI2LjA.&_ga=2.7198834.1778454958.1610967914-552441561.1586852293
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