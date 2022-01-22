Определено, насколько бустерная доза вакцины помогает в борьбе с Omicron - исследование

Три американских исследования показывают, что третья доза мРНК-вакцины является ключом к борьбе со штаммом коронавируса Omicron, обеспечивая 90% защиту от госпитализации из-за COVID-19. Такое заявление сделал Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Об этом сообщает Reuters.

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Исследования, проведенные CDC, являются одними из первых в Соединенных Штатах, изучающих влияние бустерных доз на быстрораспространяемый вариант Omicron, на который сейчас приходится 99% всех новых случаев COVID.

В общем, они предполагают, что бустеры помогли оградить как от инфекции, так и от симптоматического заболевания. Взрослые от 50 лет получили наибольшую пользу от дополнительной дозы вакцин, изготовленных BioNTech из Pfizer или Moderna.

"Защита от заражения и госпитализации через вариант Omicron является самой высокой для тех, у кого есть бустерная доза вакцины", – сказала директор CDC д-р Рошель Валенски на брифинге в Белом доме.

Как было продемонстрировано в других странах, бустеры вакцины работали лучше против варианта Delta, чем Omicron, сильно мутированной версии вируса SARS-CoV-2, который смог избежать иммунитета от вакцин и предыдущих инфекций.

В одном из исследований, опубликованном в пятницу, 21 января, в Еженедельном отчете CDC о заболеваемости и смертности, рассматривались показатели госпитализации, посещений отделения неотложной помощи в 10 штатах в период с 26 августа 2021 по 5 января 2022 года.

Было обнаружено, что защита от двух доз вакцины снизилась до 57% у людей, получивших вторую прививку по крайней мере шесть месяцев назад. Среди тех, кто получал ревакцинацию, защита от госпитализации и обращение в неотложную помощь составила 90%.

В другом исследовании, опубликованном в медицинском журнале JAMA, исследователи просмотрели данные о 23 391 случае COVID-19, вызванном вариантами Delta или Omicron, среди людей, желающих пройти тестирование в период с 10 декабря 2021 года по 1 января 2022 года.

Они обнаружили, что среди людей, которые хотят пройти тестирование на симптомы, похожие на COVID, те, кто получил три дозы мРНК-вакцины, имели высшую защиту от инфекции по сравнению с теми, кто получил две дозы или не был вакцинирован.

В связи с тем, что в США предоставили рекомендации по ревакцинации, большинство людей в исследовании были вакцинированы в течение месяца после прохождения теста, что, вероятно, принесло пользу.

Данные из Великобритании показали, что усиленная защита антител, полученная от бустеров, уменьшается через 10 месяцев, поэтому неясно, как долго эта польза будет держаться.

Некоторые страны уже начали предлагать дополнительные бустерные дозы, но недавнее исследование в Израиле показало, что хотя четвертая доза мРНК-вакцины увеличивала антитела, уровень был недостаточно высоким, чтобы предотвратить заражение вариантом Omicron.

По данным CDC, только 82,5 миллиона или 39,3% полностью вакцинированных американцев получили бустерную дозу COVID-19.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине бустерную дозу можно получить прямо на вокзале.

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