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Ольга Голубовская рассказала о трех вариантах вирусов, которых стоит опасаться

Голубовская считает, что об окончании пандемии еще говорить слишком рано

сегодня, 17:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Центр по контролю заболеваемости в США изучает три варианта вирусов, которые больше всего вызывают озабоченность и тревогу. Первые – пока вызывают только интерес ученых. Вторые – пока еще до конца неизведанные и потому вызывают тревогу, к ним относится новый штамм коронавируса Дельта. Третьи – не выявленные, но вызывающие опасения. Как информирует портал "Комментарии", об этом заслуженный врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская рассказала в интервью "Фактам".

Ольга Голубовская рассказала о трех вариантах вирусов, которых стоит опасаться

Ольга Голубовская. Фото: РБК-Украина

Голубовская отметила, самое неприятное – это то, что до сих пор неизвестно, как будет вести себя организм человека, который справился с коронавирусом и сегодня, кажется, что ему ничего не угрожает. На самом деле через пару лет может проявиться постковидный синдром, когда в организме начнут происходить самые разные изменения, о которых сегодня еще ничего неизвестно. 

Врач-инфекционист также отметила, что ни один медик сегодня не рискнет исключить возникновение новых штаммов COVID-19. Вирус продолжит мутировать.

Говоря о трех вариантах вирусов Ольга Голубовская отметила, если так случится, что человечество столкнется со всеми тремя вариантами одновременно, то тогда будет совсем другая история и другая реальность, ведь медикаменты, которые есть сегодня, не смогут нас защитить от угрозы, они будут намного слабее и не так эффективны.

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Источник: https://ukrainenews.fakty.ua/ru/389586-reanimacii-i-stacionary-sejchas-zapolneny-nevakcinirovannymi-pacientami-iz-grupp-riska---olga-golubovskaya
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