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Главная Новости Общество медицина Объясняет Минздрав: что делать родителям, не желающим вакцинировать детей
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Объясняет Минздрав: что делать родителям, не желающим вакцинировать детей

Ответственность за отказ будет возложена исключительно на родителей

сегодня, 15:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, который состоялся 30 ноября, отметил, как действовать родителям, отказывающимся делать детям прививки от инфекционных болезней.

Объясняет Минздрав: что делать родителям, не желающим вакцинировать детей

вакцинация (фото из открытых источников)

Ляшко отметил, что в законопроект "О системе общественного здоровья" добавлено несколько важных пунктов, которые касаются вакцинации. Если раньше в перечне было 10 обязательных прививок, то сейчас их стало на одну больше. В список добавили антиген от пневмококковой инфекции (может вызывать синусит, бронхит, артрит, сепсис, — прим. авт.).

Также главный санврач подчеркнул, что на законодательном уровне регулируется вопрос презумпции согласия на проведение профилактических прививок. В случае принятия законопроекта, родителям, которые отказываются вакцинировать своих детей нужно будет написать соответствующее заявление. Но при этом, они должны ознакомиться с возможными рисками и последствиями такого решения, ведь ответственность за отказ от прививки полностью будет лежать на них. 

Ляшко также рассказал, что антивакцинаторы продолжают критиковать многие нормы, прописанные в законопроекте, хотя они уже действуют на территории Украины и не являются чем-то новым для граждан. Речь идет о статье, которая не разрешает невакцинированным детям посещать детские сады и школы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, поможет ли вакцина против коронавируса остановить пандемию в Украине.


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