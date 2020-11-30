Объясняет Минздрав: что делать родителям, не желающим вакцинировать детей

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, который состоялся 30 ноября, отметил, как действовать родителям, отказывающимся делать детям прививки от инфекционных болезней.

вакцинация (фото из открытых источников)

Ляшко отметил, что в законопроект "О системе общественного здоровья" добавлено несколько важных пунктов, которые касаются вакцинации. Если раньше в перечне было 10 обязательных прививок, то сейчас их стало на одну больше. В список добавили антиген от пневмококковой инфекции (может вызывать синусит, бронхит, артрит, сепсис, — прим. авт.).

Также главный санврач подчеркнул, что на законодательном уровне регулируется вопрос презумпции согласия на проведение профилактических прививок. В случае принятия законопроекта, родителям, которые отказываются вакцинировать своих детей нужно будет написать соответствующее заявление. Но при этом, они должны ознакомиться с возможными рисками и последствиями такого решения, ведь ответственность за отказ от прививки полностью будет лежать на них.

Ляшко также рассказал, что антивакцинаторы продолжают критиковать многие нормы, прописанные в законопроекте, хотя они уже действуют на территории Украины и не являются чем-то новым для граждан. Речь идет о статье, которая не разрешает невакцинированным детям посещать детские сады и школы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, поможет ли вакцина против коронавируса остановить пандемию в Украине.

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