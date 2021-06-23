Обнаружен новый вид коронавируса Delta Plus: что нужно знать

Уже в девяти странах мира зафиксировали штамм коронавирусного заболевания Delta Plus, происходящий от Delta. Эта мутация является более опасной, нежели оригинальный вирус, потому что легче передается и устойчивее к вакцинации. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на Hindustantimes.

Обнаружен новый вид коронавируса Delta Plus - фото из открытых источников

Delta Plus уже распространился в Великобритании, США, Японии, Китае, Португалии, Швейцарии, Польше, Индии, Непале и России.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения внесла новый вариант COVID в список штаммов, которые вызывают особое беспокойство. Специалисты сообщают, что он устойчив к "коктейлю" моноклональных антител.

Delta Plus получил неофициальное название — "непальський", потому как был выявлен у 13 человек, направляющихся из Непала в Японию. Однако точно неизвестно, появился ли он в Непале на самом деле.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занялась изучением еще одного опасного штамма коронавирусного заболевания, который впервые зафиксировали в Латинской Америке. Специалисты именовали его "лямбда". В ВОЗ не исключают того, что этот вариант может быть заразнее других вирусов и угрожать иммунной системе человека. Точных заключений специалистов по этому поводу пока нет.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, чтобы как можно быстрее восстановиться после перенесенного коронавирусного заболевания, необходимо употреблять в пищу большое количество овощей. Также стоит включить в рацион свежую зелень. Такими советами поделилась нутрициолог Наталья Дубовик.

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