Обнаружен новый очаг полиомиелита – на Закарпатье

Полиомиелитом продолжают болеть дети, родители которых в свое время отказались от прививок. В Украине обнаружены новые случаи заражения в Закарпатской области, информирует агентство BBC.

Вакцинация в детстве – единственное спасение от полиомиелита – иллюстративное фото из сети

Виктория Тимчик, главный эпидемиолог Закарпатья, в комментарии ВВС сообщила о двух новых очагах: в первом болеет один ребенок, во втором – четверо.

Первой пострадала 12-летняя девочка, проживающая в Тячевском районе. В середине сентября у нее появилось кишечное расстройство, поднялась температура, заболела поясница. Уже 19 сентября она была госпитализирована, при чем одна нога у нее бездействовала. Анализы прислали в киевский Центр общественного здоровья, а также в лабораторию в Хельсинки. Результаты показали наличие вакциноассоциированного паралитического полиомиелита, который преимущественно появляется после контакта непривитого ребенка с недавно привитым.

В семье девочки еще двое детей. Их проверила, но болезни не обнаружили, хотя у них тоже наблюдали кишечные расстройства.

Девочку выписали из больницы 13 октября. Левая нога плохо восстановилась, поэтому она будет долго проходить курс реабилитации.

Все дети в семье не были вакцинированы от полиомиелита. После случая с дочерью мать пересмотрела свои взгляды на вакцинацию и разрешила прививать других двоих детей, утверждает Магдалины Семеняк, директор Закарпатской областной клинической больницы.

Местность, где обнаружили четыре случая так называемого "дикого" полиомиелита, медицинские работники не называют по этическим соображениям, подчеркивает Виктория Тимчик. Пострадавшие дети не контактировали с девочкой из Тячевского района. Вместо этого они контактировали с ровенским ребенком, зараженным полиомиелитом. Больных не госпитализировали, они находятся дома под наблюдением семейного врача. Семья из Закарпатской области отказалась от вакцинации по религиозным соображениям, также как родители детей из Ровенской области.

Анатолий Пшеничный, директор Департамента здоровья из Закарпатской ОГА, сообщил, что в области привиты от полиомиелита только 49% детей. Большинство отказываются от этой процедуры, ссылаясь на религию.

Предыдущая вспышка болезни была зафиксирована на Закарпатье в 2015 году. Тогда заболели четырехлетний ребенок и 10-месячный малыш.

ЮНИСЕФ сообщает, что каждый 200-й инфицированный остается парализованным. Единственная защита – вакцинация. Заболеть может любой – и ребенок, и взрослый, если они не вакцинированы. Лучший возраст для прививки от полиомиелита – дети до пяти лет.

О том, как на вакцинаторов спускали собак соседи больного полиомиелитом ребенка в Ровенской области издание "Комментарии" писало ранее

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