Спускали собак: врач из Ровенской области рассказал о вакцинации жителей села, где произошла вспышка полиомиелита

Жители Ровенщины вовсе не дружелюбно встретили медицинскую бригаду, которая хотела обследовать маленьких жителей этого населенного пункта. Ведь здесь произошла вспышка опасной болезни — полиомиелита в одной из многодетных семей. Об этом написал в социальных сетях глава местной санитарной службы Роман Сафронов.

Люди спускали собак на врачей (фото из открытых источников)

Медик в своем сообщении отметил, что крестьяне не оказывали никакой информации по телефону, поэтому в этот населенный пункт приехала бригада из санитарного управления, чтобы изучить ситуацию и помочь справиться с полиомиелитом. Также обследовать детей, чтобы знать реальную картину ОРВИ и коронавируса.

Но полищуки показали им, по меткому выражению главного санитарного врача, "цивилизацию во всей красе". Они закрывали дома, бежали в лес огородами, спускали на дворе собак, чтобы в дом никто не зашел. Это так "дружелюбно" встретили областных специалистов.

Глава областной санитарной службы сетует на такое непонимание. Потому что люди не хотят налаживать с врачами никаких контактов, хотя имеют беду в родном селе. Не приходят в сельский совет, домой не пускают. Не хотят заниматься самообразованием, прочитать в сети об одной из самых безопасных вакцин, которая может предупредить страшную болезнь. Лучше смотреть на прекрасных котиков в соцсети и не думать о рисках, которые ждут твоих детей.

Недавно именно в Ровенской состоялся паралич в крошечного ребенка. Это опасное заболевание вызывает дериват вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители не делали прививок своим детям по религиозным убеждениям. В этой семье тяжелая болезнь обнаружена еще в 6 детей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ровенской области водитель сбил на переходе коляску с младенцем .

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